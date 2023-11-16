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DİLEYEN KULLANICILAR MESAJ VE MEDYALARINA KISITLAMA GETİREBİLİR

Bir diğer gizlilik kontrolü ise varsayılan mesaj zamanlayıcısı ve uçtan uca şifrelenmiş yedeklenmeler. Kullanıcılar bu ayarları da yöneterek mesajlarına ve medyalarına erişimi kısıtlayabilecek.

Son olarak WhatsApp kullanıcıları ekstra güvenlik katmanı eklemek isterlerse parmak izi kilidi veya iki adımlı doğrulama kontrolü kullanarak mesajlarını güvene alabilir.

Kaynak: Meta Blog