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‘Kullanıcılarımı sattım, pişmanım!’

WhatsApp’ı kurucu ortaklarından Brian Acton’tan pişmanlık dolu bir açıklama geldi. Kurduğu şirketi Facebook’a sattığı için pişman olduğunu söyleyen Acton, “Bir seçim yaptım… Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum” dedi.

27.09.2018 - 09:22 | Güncelleme:

Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma platformu WhatsApp’ı 2009 yılında Jan Koum ile birlikte kuran Brian Acton, kurduğu şirketten kendi isteğiyle ayrılışının üzerinden bir yılın geçmesinin ardından sessizliğini bozdu.

Forbes’a konuşan Brian Acton, 2014 yılında WhatsApp’ı 19 milyar dolar karşılığında Facebook’a satmasıyla ilgili olarak, “O gün kullanıcılarımın gizliliğini sattım… Her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum” dedi.

850 MİLYON DOLARINDAN VAZGEÇTİ

Bu yılın başında patlak veren Cambridge Analytica skandalı sonrası Twitter üzerinden başlatılan “Facebook’u Sil” (#Delete Facebook) kampanyasına da destek veren Acton, teknoloji alanında son yılların en büyük satışına imza atmasına karşın, pişman olduğunu açıkladı.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg başta olmak üzere şirkette çalışan yöneticilerle olan görüş ayrılığına değinen Acton, “Onlar iyi iş insanları. Ancak benim kabul etmediğim bir dizi iş pratiğini, ilkelerini, ahlakını ve politikalarını temsil ediyorlar” dedi.

Dünya genelinde 1.5 milyarın aşkın aylık aktif kullanıcısı olan WhatsApp’taki kullanıcı gizliliğine vurgu yapan Acton, “Kullanıcılarımın gizliliğini daha büyük bir fayda elde etmek için sattım. Bir seçim yaptım ve her gün bununla yaşıyorum."

Eylül 2017’de Facebook’tan, 850 milyon dolarlık hisse senedi opsiyonundan vazgeçerek ayrılan WhatsApp’ın kurucusu Acton, Cambridge Analytica skandalının yaşandığı Mart 2018’de “Facebook’u silme zamanı” diyerek tweet atmıştı.

ZUCKERBERG'E TEK ADAM ELEŞTİRİSİ

2018 yılının Mayıs ayında da Brian Acton ile birlikte WhatsApp'ın diğer kurusu ortağı olan Jan Koum da istifa kararını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Facebook'un 2012'de 1 milyar dolara satın aldığı Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger de istifa kararı almıştı. Instagram’ın kurucuları "Merakımızı ve yaratıcılığımızı keşfetmek için ayrılıyoruz" açıklaması yapmıştı.



Facebook’un satın alıp, bünyesine kattığı bu iki büyük platformda yaşanan son gelişmeler, sonrası sosyal ağdaki güç savaşları da tekrar gündeme geldi. Mark Zuckerberg’in “tek adam” vizyonu ile ters düşen yöneticilerin birer birer şirketteki görevlerinden ayrılma yoluna gitmesi, Facebook’taki yönetim anlayışına yönelik eleştirilerin de artmasına neden oldu.

 

 

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Yorumlar 1
  • Misafir 1 saat önce
    Aldığın parayı bilgilerini sattıklarına dağıt. Ben 1000 dolar isterim yoksa hakkımı helal etmem.
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