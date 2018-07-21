WhatsApp linç olaylarından sonra Hindistana'da haber paylaşım sınırı koydu

Telefon mesajlarıyla yayılan asılsız söylentiler nedeniyle yaşanan linç olaylarında suçsuz insanların ardarda ölümü bir çok protesto gösterisine yol açtı

Sohbet uygulaması WhatsApp, 200 milyon kişinin hizmetlerini kullandığı Hindistan'da, sahte haberlerin yol açtığı linç dalgasından sonra bu ülkede, "yönlendirme" hizmetlerini kısıtladığını açıkladı.

Hindistan hükümeti WhatsApp'ı yasal yollara başvurmakla tehdit ederek şirketten yeni tedbirleri devreye sokmasını istemişti.

Ülkede son iki ay içinde viral olan WhatsApp mesajlarında çocuk kaçırma ve benzeri olaylarla ilgili olarak suçlanan 20'yi aşkın kişi öfkeli kalabalıklar tarafından linç edildi.

Hindistan'da WhatsApp'tan yayılan çocuk kaçırma söylentileri sonrası 29 kişi linç edildi

Perşembe günü akşam saatlerinde Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada kötü niyetli söylentilerin yayılmasına vesile olan WhatsApp'ın yasal sorumluluklarından kaçamayacağı ve hesap vermesi gerektiği kaydedilmişti.

Assam eyaletinde WhatsApp'tan yayılan çocuk kaçırdığı yolundaki asılsız söylentiler üzerine arkadaşıyla birlikte linç edilen Nilotpal Das son aylarda bu tür olaylarda hayatını yitiren otuza yakın kişiden biri

Yönlendirme ve grup sayısına sınırlama

Sahibi Facebook olan WhatsApp şirketi bu tehdide bugün Hindistan'daki kullanıcıların birbirine mesaj "yönlendirme" kapasitesini kısıtlamaya çalışacağını söyleyerek yanıt verdi.

Açıklamaya göre Hindistan'daki kullanıcıların mesaj yönlendirmesine kısıtlanırken, üye olunabilecek ve yönlendirme yapılabilecek WhatsApp grubu sayısı da kullanıcı başına beş ile sınırlandırılacak.

Açıklamada hızlı yönlendirme yapmaya yarayan işlevin de kaldırılacağı kaydediliyor.

Şirket açıklamasında "Gözlemlemeyi sürdüreceğimiz bu değişikliklerin, WhatsApp'ın, tasarım amacı olan özel mesajlaşma ortamı olarak kullanılmasına hizmet edeceği inancındayız" denildi.

Hükümet tatmin olacak mı?

Hindistan'ın Narendra Modi başbakanlığındaki hükümetinin baskısı sonucu şirket daha önce de WhatsApp'a, kullanıcıların, bir mesajın yönlendirme yoluyla geldiğini ayırt etmelerini sağlayacak yeni özellikler ilave etmişti.

Haziran ayında Shantadevi Nath adlı kadının söylentiler nedeniyle öldürülmesi protestolara neden oldu

WhatsApp ayrıca Hindistan'da yayımlanan gazetelere verdiği tam sayfa ilanlarla yalan ve yanlış haberlerin nasıl fark edilebileceği konusunda bilgilendirme yapmıştı.

Fakat Hindistan hükümetinin bilişim teknolojisinden sorumlu bakanlığı tarafından dün gece geç saatlerde yapılan sert açıklamada bu adımların yeterli bulunmadığı belirtildi.

"Sorumsuz mesajların alabildiğine ve en geniş şekilde yayılması konusunda WhatsApp yeterli önlemleri almamıştır" denildi.

Bakanlık "Eğer gelişmeleri sessizce izlemeye devam ederlerse sorumlu olacaklar ve işbirlikçi sayılarak haklarında işlem yapılacaktır" ifadesini de kullandı.

Hindistan, kullanıcıların WhatsApp yoluyla en fazla mesaj, fotoğraf, video ilettiği ülke.

Hindistan hükümeti, şirketin, resmi makamlarca talep edildiğinde, "kışkırtıcı" ya da "infial yaratıcı" mesajların kimler tarafından atıldığını tespit edip bildirmesini de istiyor.

Bugün yeni önlemler açıklayan şirket, bu konuda daha çekimser. Şirketin bugünkü açıklamasında kullanıcıların mahremiyetinin önemi vurgulandı ve mesajların tamamen kriptolu kalacağını kaydetti.

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