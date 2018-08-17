Wigan Athletic - Nottingham Forest maçı öncesi rakamlar

Wigan Athletic ve Nottingham Forest, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 3 puanlı Wigan Athletic 9. sırada bulunuyor, Nottingham Forest 5 puana sahip ve 5. sırada. Wigan Athletic son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Nottingham Forest, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 297 kodlu maçı oynayanlar; Wigan Athletic galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Nottingham Forest galibiyet oranı 2.50. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Wigan Athletic son hafta oynanan Leeds United maçında 1-1 berabere kaldı.

Nottingham Forest, Ipswich Town karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Wigan Athletic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Wigan Athletic, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Nottingham Forest ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nottingham Forest, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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