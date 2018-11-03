Wil 1900 - Kriens sahaya çıkıyor

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Wil 1900, 04 Kasım 2018 Pazar günü Kriens takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. 21 puanlı Wil 1900 4. sırada bulunuyor, Kriens 13 puana sahip ve 8. sırada. Wil 1900, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Kriens, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 514 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wil 1900 kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Kriens sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

Wil 1900 son haftadaki Biel Bienne müsabasında 1-2 yenildi.

Kriens ise Aarau karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Wil 1900, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, yaşadı ve 11 gol atıp 3 gol yedi.

Kriens, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kriens, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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