Hollywood yıldızı Will Smith, geçtiğimiz haftalarda başrolünde yer aldığı 'Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar'ın (King Richard) Chicago ve Philadelphia kentlerinde düzenlenen galalarına katılmıştı. Son olarak Londra'daki prömiyerde boy gösteren Smith, etkinlikten önce filmin tanıtımını yapmak için 'The One Show' programına video konferans ile bağlandı.