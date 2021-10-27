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Haberler Teknoloji Mobil Xiaomi 11T Pro, 11T ve 11 Lite 5G NE tanıtıldı - Haberler
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Xiaomi, 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE modellerini Türkiye pazarına sundu

Xiaomi, 'Cinemagic' özelliklere sahip 3’lü kamera ile  donatılan Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro’nun yanısıra yenilenen Xiaomi 11 Lite 5G NE modelini tanıttı. İşte Türkiye fiyatı sırasıyla 8 bin 499 TL, 7 bin 499 TL ve 5 bin 299 TL olan Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T ile Xiaomi 11 Lite 5G NE’nin özellikleri...

Xiaomi 11T Pro, 11T ve 11 Lite 5G NE tanıtıldı - Haberler
HABERTURK.COM

Uzakdoğulu teknoloji şirketi Xiaomi, 'Cinemagic' film yapım özelliklerle donatılan iki yeni modeli Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro ve yenilenen Xiaomi 11 Lite 5G NE'nin Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi.

Xiaomi 11T Pro, profesyonel düzeyde 108MP geniş açılı lens, 2x yakınlaştırma özelliğine sahip telemakro lens ve 120° ultra geniş açılı lensi bir araya getiren üçlü kamera kurulumuyla geliyor.

XIAOMI 11T PRO

Cihaz, tek tıklamayla yapay zeka destekli sinema modları arasında geçiş, 8K kayıt ve HDR10+ gibi bilgisayar destekli filmografi özelliklerine sahip ve kullanıcıların dijital kameralarda bulunan aynı akıllı ISO teknolojisiyle çekim yapabilmelerine olanak tanıyor.

Xiaomi 11T Pro, DisplayMate A+ dereceli 6.67 inç FHD+ 120Hz AMOLED düz ekran, TrueColor, Dolby Vision ile tasarlanmış. Model 1 milyardan fazla renk gösterebiliyor, en yüksek 1.000 nit parlaklığa sahip ve 480Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. 17 dakikada yüzde 100 şarj imkanı tanıyan Xiaomi 11T Pro, 120W Xiaomi Ultra Hızlı Şarj teknolojisine de sahip.

Qualcomm Snapdragon 888 mobil platformu ile gelen Xiaomi 11T Pro’nun camı Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Dolby Atmos sesin yanı sıra SOUND BY Harman Kardon'a sahip özel çift hoparlör ile donatılan Xiaomi 11T Pro Türkiye’de 8 bin 499 TL'den başlayan son kullanıcı fiyatlarıyla satışa sunulacak.

XIAOMI 11T

Xiaomi’nin üçlü kamera ve 'Cinemagic' özellikleriyle gelen diğer yeni telefonu Xiaomi 11T, yüksek çözünürlüklü 108MP geniş açılı, 120° ultra geniş açılı ve 2x telemakro kamera kurulumu ile profesyonel görüntü yönetmenlerinin de kullandıkları Time Freeze, Night Time-Lapse, Magic Zoom ve diğer çekim türlerini kullanılabilen yapay zeka destekli sinema modlarıyla bir araya getiriyor.

Zayıf sesleri sinematik bir hale dönüştürebilen Audio Zoom özelliği bulunan Xiaomi 11T'nin 6.67 inç 120Hz düz AMOLED ekranı 1 milyardan fazla renk ve HDR10+ görüntüler sunuyor. 480Hz'ye kadar dokunma örnekleme hızı olan cihaz, MediaTek Dimensity 1200-Ultra çipseti, 5000 mAh pili ve 36 dakikada yüzde 100 şarja ulaşılmasını sağlayan 67W kablolu turbo şarj özelliğiyle birlikte sunuluyor. Tanıtımda verilen bilgiye göre Xiaomi 11T Türkiye’de 7 bin 499 TL'den başlayan son kullanıcı fiyatlarıyla satılacak.

Xiaomi, Xiaomi 11T serisinde yer alan Xiaomi 11T Pro ve Xiaomi 11T için 4 yıl boyunca güvenlik yaması ve 3 nesil Android sistem güncelleme hizmeti vereceğini de açıkladı.

XIAOMI 11 LITE 5G NE

Xiaomi’nin tanıttığı bir diğer telefon Xiaomi 11 Lite 5G NE, 6.81 mm kalınlığa ve 158 gram ağırlığa sahip. 6.55 inç AMOLED nokta ekran, 10 bit TrueColor ve Dolby Vision desteği ile gelen cihaz, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP telemakro kamera ile donatılmış. Model, yapay zeka destekli sinema modları, sinematik video filtreleri ve yeni Vlog modu gibi özelliklerle geliyor.

Qualcomm Snapdragon 778G 5G mobil platformuna sahip Xiaomi 11 Lite 5G NE, 4250 mAh pil ve 33W hızlı şarj ile donatılmış. Tanıtım toplantısında yapılan açıklamaya göre Xiaomi 11 Lite 5G Türkiye’de 5 bin 299 TL'den başlayan son kullanıcı fiyatlarıyla satışa sunulacak.

Yeni modellerin tanıtımında konuşan Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang, "Premium ürün pazarında 11T serimizle Xiaomi severler için yeni bir dünyanın kapısını aralıyoruz. Türkiye'deki kullanıcılarımızın en yenilikçi teknolojilere en adil fiyatlarla erişmesini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Xiaomi 11T Pro, 11T ve 11 Lite 5G NE'nin özellikleri

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Ekran

120Hz 6,67 inç AMOLED düz Nokta Ekran

DisplayMate A+

480 Hz’ye kadar dokunma örnekleme hızı

En-boy oranı: 20:9

FHD+, 2400x1080

TrueColor

True Display

1 milyardan fazla renk

HBM 800 nit (tip), 1000 nit en yüksek parlaklık (tip)

Kontrast oranı: 5.000.000:1 (tip)

120 Hz AdaptiveSync

480 Hz’ye kadar dokunma örnekleme hızı

HDR10+

Dolby Vision

Sunlight Mod 3.0 (Güneş Işığı Modu 3.0)

Reading Mode 3.0 (Okuma Modu 3.0)

360° ortam ışığı sensörü

120Hz 6,67 inç AMOLED düz Nokta Ekran

480 Hz’ye kadar dokunma örnekleme hızı

En-boy oranı: 20:9

FHD+, 2400x1080

TrueColor

True Display

1 milyardan fazla renk

HBM 800 nit (tip), 1000 nit en yüksek parlaklık (tip)

Kontrast oranı: 5.000.000:1 (tip)

120Hz AdaptiveSync

480 Hz’ye kadar dokunma örnekleme hızı

HDR10+

Sunlight Mod 3.0 (Güneş Işığı Modu 3.0)

Reading Mode 3.0 (Okuma Modu 3.0)

360° ortam ışığı sensörü

6.55” AMOLED Nokta Ekran (2400 x 1080 FHD+)

10 bit TrueColor ve DCI-P3

90 Hz yenileme hızı, 240Hz dokunma örnekleme hızı

Dolby Vision

HDR ve
HDR 10+ desteği

Dolby Vision

TrueColor

1 milyardan fazla renk

HBM 500 nit (tip),

800 nit en yüksek parlaklık (tip)

Kontrast oranı: 5.000.000:1 (tip)

Sunlight Mod 3.0 (Güneş Işığı Modu 3.0)

Reading Mode 3.0 (Okuma Modu 3.0)

360° ortam ışığı sensörü

Renk

Göktaşı Grisi, Ay Işığı Beyazı, Gök Mavisi

İnci Siyahı, Deniz Mavisi, Mercan Pembesi, Kar Beyazı

Boyutlar

164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm

204 g

164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm

203 g

160,53 mm x 75,73 mm x 6,81 mm

158 g

Performans

Qualcomm Snapdragon 888

5nm

MediaTek Dimensity 1200-Ultra

6nm

Qualcomm Snapdragon 778G

6nm üretim süreci

Arka kamera

108 MP geniş açılı kamera

0,7 μm piksel boyutu, 2,1 μm 9’u 1 arada Super Pixel OIS,

f/1.75, 7P lens

Dual Native ISO (Çift Yerel ISO)

8 MP ultra geniş açılı kamera
120° FOV, f/2.2
5 MP telemakro kamera
f/2.4, AF 3-7 cm

64MP ana kamera
F/1.79, 0,7 μm 4’ü 1 arada 1,4 μm’ye kadar
8 MP Ultra geniş açılı kamera F/2.2, 1,12 μm
5 MP telemakro kamera
F/2.4, 1,12μm

Ön kamera

16 MP ekran içi ön kamera

F/ 2.45

20 MP ekran içi selfie kamera f/2.4

Bağlantı

5G

Bluetooth 5.2

WiFi 6

Çift SIM

Çok İşlevli NFC

IR blaster

5G

Bluetooth 5.2

WiFi 6

Çift SIM

Çok İşlevli NFC

IR blaster

Kilit Açma

Kavisli yan parmak izi

PIN/Parola, Desen

Şarj

5.000 mAh (tip) Pil

120 W Xiaomi HyperCharge

Kutu içinden çıkan 30 W şarj cihazı

5.000 mAh (tip) Pil
67 W kablolu turbo şarj

Kutu içinden çıkan 67 W şarj cihazı

4.250 mAh (tip) pil

33 W hızlı şarj

Kutu içinden çıkan 30 W şarj cihazı

Ses

Özel çift hoparlör

SOUND BY Harman Kardon

Dolby Atmos

Özel çift hoparlör

Dolby Atmos®

Çift hoparlör

Motor

X ekseni doğrusal titreşim motoru

Z ekseni doğrusal motor

Sistem

Android 11 tabanlı MIUI 12,5

Depolama varyasyonları

8GB+128GB

8GB+256GB

12GB+256GB

8GB+128GB

8GB+256GB

6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB

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