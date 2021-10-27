Xiaomi 11T Pro, 11T ve 11 Lite 5G NE tanıtıldı - Haberler

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Uzakdoğulu teknoloji şirketi Xiaomi, 'Cinemagic' film yapım özelliklerle donatılan iki yeni modeli Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro ve yenilenen Xiaomi 11 Lite 5G NE'nin Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi.

Xiaomi 11T Pro, profesyonel düzeyde 108MP geniş açılı lens, 2x yakınlaştırma özelliğine sahip telemakro lens ve 120° ultra geniş açılı lensi bir araya getiren üçlü kamera kurulumuyla geliyor.

XIAOMI 11T PRO

Cihaz, tek tıklamayla yapay zeka destekli sinema modları arasında geçiş, 8K kayıt ve HDR10+ gibi bilgisayar destekli filmografi özelliklerine sahip ve kullanıcıların dijital kameralarda bulunan aynı akıllı ISO teknolojisiyle çekim yapabilmelerine olanak tanıyor.

Xiaomi 11T Pro, DisplayMate A+ dereceli 6.67 inç FHD+ 120Hz AMOLED düz ekran, TrueColor, Dolby Vision ile tasarlanmış. Model 1 milyardan fazla renk gösterebiliyor, en yüksek 1.000 nit parlaklığa sahip ve 480Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. 17 dakikada yüzde 100 şarj imkanı tanıyan Xiaomi 11T Pro, 120W Xiaomi Ultra Hızlı Şarj teknolojisine de sahip.

Qualcomm Snapdragon 888 mobil platformu ile gelen Xiaomi 11T Pro’nun camı Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Dolby Atmos sesin yanı sıra SOUND BY Harman Kardon'a sahip özel çift hoparlör ile donatılan Xiaomi 11T Pro Türkiye’de 8 bin 499 TL'den başlayan son kullanıcı fiyatlarıyla satışa sunulacak.

XIAOMI 11T

Xiaomi’nin üçlü kamera ve 'Cinemagic' özellikleriyle gelen diğer yeni telefonu Xiaomi 11T, yüksek çözünürlüklü 108MP geniş açılı, 120° ultra geniş açılı ve 2x telemakro kamera kurulumu ile profesyonel görüntü yönetmenlerinin de kullandıkları Time Freeze, Night Time-Lapse, Magic Zoom ve diğer çekim türlerini kullanılabilen yapay zeka destekli sinema modlarıyla bir araya getiriyor.

Zayıf sesleri sinematik bir hale dönüştürebilen Audio Zoom özelliği bulunan Xiaomi 11T'nin 6.67 inç 120Hz düz AMOLED ekranı 1 milyardan fazla renk ve HDR10+ görüntüler sunuyor. 480Hz'ye kadar dokunma örnekleme hızı olan cihaz, MediaTek Dimensity 1200-Ultra çipseti, 5000 mAh pili ve 36 dakikada yüzde 100 şarja ulaşılmasını sağlayan 67W kablolu turbo şarj özelliğiyle birlikte sunuluyor. Tanıtımda verilen bilgiye göre Xiaomi 11T Türkiye’de 7 bin 499 TL'den başlayan son kullanıcı fiyatlarıyla satılacak.

Xiaomi, Xiaomi 11T serisinde yer alan Xiaomi 11T Pro ve Xiaomi 11T için 4 yıl boyunca güvenlik yaması ve 3 nesil Android sistem güncelleme hizmeti vereceğini de açıkladı.

XIAOMI 11 LITE 5G NE

Xiaomi’nin tanıttığı bir diğer telefon Xiaomi 11 Lite 5G NE, 6.81 mm kalınlığa ve 158 gram ağırlığa sahip. 6.55 inç AMOLED nokta ekran, 10 bit TrueColor ve Dolby Vision desteği ile gelen cihaz, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP telemakro kamera ile donatılmış. Model, yapay zeka destekli sinema modları, sinematik video filtreleri ve yeni Vlog modu gibi özelliklerle geliyor.

Qualcomm Snapdragon 778G 5G mobil platformuna sahip Xiaomi 11 Lite 5G NE, 4250 mAh pil ve 33W hızlı şarj ile donatılmış. Tanıtım toplantısında yapılan açıklamaya göre Xiaomi 11 Lite 5G Türkiye’de 5 bin 299 TL'den başlayan son kullanıcı fiyatlarıyla satışa sunulacak.

Yeni modellerin tanıtımında konuşan Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang, "Premium ürün pazarında 11T serimizle Xiaomi severler için yeni bir dünyanın kapısını aralıyoruz. Türkiye'deki kullanıcılarımızın en yenilikçi teknolojilere en adil fiyatlarla erişmesini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Xiaomi 11T Pro, 11T ve 11 Lite 5G NE'nin özellikleri

Xiaomi 11T Pro Xiaomi 11T Xiaomi 11 Lite 5G NE Ekran 120Hz 6,67 inç AMOLED düz Nokta Ekran DisplayMate A+ 480 Hz’ye kadar dokunma örnekleme hızı En-boy oranı: 20:9 FHD+, 2400x1080 TrueColor True Display 1 milyardan fazla renk HBM 800 nit (tip), 1000 nit en yüksek parlaklık (tip) Kontrast oranı: 5.000.000:1 (tip) 120 Hz AdaptiveSync 480 Hz’ye kadar dokunma örnekleme hızı HDR10+ Dolby Vision Sunlight Mod 3.0 (Güneş Işığı Modu 3.0) Reading Mode 3.0 (Okuma Modu 3.0) 360° ortam ışığı sensörü 120Hz 6,67 inç AMOLED düz Nokta Ekran 480 Hz’ye kadar dokunma örnekleme hızı En-boy oranı: 20:9 FHD+, 2400x1080 TrueColor True Display 1 milyardan fazla renk HBM 800 nit (tip), 1000 nit en yüksek parlaklık (tip) Kontrast oranı: 5.000.000:1 (tip) 120Hz AdaptiveSync 480 Hz’ye kadar dokunma örnekleme hızı HDR10+ Sunlight Mod 3.0 (Güneş Işığı Modu 3.0) Reading Mode 3.0 (Okuma Modu 3.0) 360° ortam ışığı sensörü 6.55” AMOLED Nokta Ekran (2400 x 1080 FHD+) 10 bit TrueColor ve DCI-P3 90 Hz yenileme hızı, 240Hz dokunma örnekleme hızı Dolby Vision HDR ve

HDR 10+ desteği Dolby Vision TrueColor 1 milyardan fazla renk HBM 500 nit (tip), 800 nit en yüksek parlaklık (tip) Kontrast oranı: 5.000.000:1 (tip) Sunlight Mod 3.0 (Güneş Işığı Modu 3.0) Reading Mode 3.0 (Okuma Modu 3.0) 360° ortam ışığı sensörü Renk Göktaşı Grisi, Ay Işığı Beyazı, Gök Mavisi İnci Siyahı, Deniz Mavisi, Mercan Pembesi, Kar Beyazı Boyutlar 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm 204 g 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm 203 g 160,53 mm x 75,73 mm x 6,81 mm 158 g Performans Qualcomm Snapdragon 888 5nm MediaTek Dimensity 1200-Ultra 6nm Qualcomm Snapdragon 778G 6nm üretim süreci Arka kamera 108 MP geniş açılı kamera 0,7 μm piksel boyutu, 2,1 μm 9’u 1 arada Super Pixel OIS, f/1.75, 7P lens Dual Native ISO (Çift Yerel ISO) 8 MP ultra geniş açılı kamera

120° FOV, f/2.2

5 MP telemakro kamera

f/2.4, AF 3-7 cm 64MP ana kamera

F/1.79, 0,7 μm 4’ü 1 arada 1,4 μm’ye kadar

8 MP Ultra geniş açılı kamera F/2.2, 1,12 μm

5 MP telemakro kamera

F/2.4, 1,12μm Ön kamera 16 MP ekran içi ön kamera F/ 2.45 20 MP ekran içi selfie kamera f/2.4 Bağlantı 5G Bluetooth 5.2 WiFi 6 Çift SIM Çok İşlevli NFC IR blaster 5G Bluetooth 5.2 WiFi 6 Çift SIM Çok İşlevli NFC IR blaster Kilit Açma Kavisli yan parmak izi PIN/Parola, Desen Şarj 5.000 mAh (tip) Pil 120 W Xiaomi HyperCharge Kutu içinden çıkan 30 W şarj cihazı 5.000 mAh (tip) Pil

67 W kablolu turbo şarj Kutu içinden çıkan 67 W şarj cihazı 4.250 mAh (tip) pil 33 W hızlı şarj Kutu içinden çıkan 30 W şarj cihazı Ses Özel çift hoparlör SOUND BY Harman Kardon Dolby Atmos Özel çift hoparlör Dolby Atmos® Çift hoparlör Motor X ekseni doğrusal titreşim motoru Z ekseni doğrusal motor Sistem Android 11 tabanlı MIUI 12,5 Depolama varyasyonları 8GB+128GB 8GB+256GB 12GB+256GB 8GB+128GB 8GB+256GB 6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB