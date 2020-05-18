Çinli akıllı telefon markası Xiaomi, Türkiye'de Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S ve Mi Note 10 Lite olmak üzere üç yeni akıllı telefonunu duyurdu. Online kanallar üzerinden tanıtılan akıllı telefonların lansmanı Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk’ün sunumuyla gerçekleşti. Öztürk, Redmi Note serisinin şu ana kadar dünya genelinde 110 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştığını söyledi.
Sunumda verilen bilgiye göre arka kısımda dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9 Pro'nun 64 MP ana lensi bulunuyor. 8 megapiksellik ultra geniş açılı lens barındıran telefon, arka kamerasını çevreleyen 5 megapiksellik makro lens ve 2 megapiksellik derinlik sensörü barındırıyor. Redmi Note 9 Pro’nun ön kısmında ise yeni ağır çekim selfie modunu da barındıran 16 MP ekran içi kamera bulunuyor.
Redmi Note 9S modelinde ise 48 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. Cihazın, 5 MP makro lensi ve 2 MP derinlik sensörü arkadaki dörtlü kamera kurulumunu tamamlıyor. Redmi Note 9S’te, ekran içine yerleştirilmiş 16 megapiksellik ön kamera bulunuyor.
5020 mAh (tip) bataryası olan Redmi Note 9 Pro, 30 dakikada yüzde 57'ye kadar şarj edebiliyor. Telefon, kutu ile birlikte gelen 33W hızlı şarj cihazı ile sunuluyor. Redmi Note 9S ise 18W hızlı şarj desteğine sahip 5020 mAh bataryaya sahip. Qualcomm Snapdragon 720G işlemci ve 2.3 GHz’ye kadar hızla Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9S, 8nm işlemci teknolojisi ile üretilmiş.
Her iki model de daha dengeli kullanıcı deneyimi için Z eksenli doğrusal titreşim motoru bulunuyor. Z eksenli doğrusal titreşim, kullanıcının eylemine bağlı olarak fotoğraflar, ekran görüntüleri, bildirimler, saat ayarları ve daha fazlası için farklı titreşimler dahil olmak üzere 120 titreşim efekti oluşturabiliyor.
REDMI NOTE 9 PRO VE NOTE 9S'İN TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI
Redmi Note 9 Pro, çentiksiz 6.67 inç nokta ekrana, Redmi Note 9S ise önde ve arkada Corning Gorilla Glass 5 ile korunan 6.67 inç nokta ekran ile geliyor. Redmi Note 9 Pro, üç dinamik renk seçeneğiyle farklı bir tarz sunuyor: Yıldızlararası Gri, Tropikal Yeşil ve Buzul Beyazı. Redmi Note 9S kullanıcıları, Yıldızlararası Grisi, Aurora Mavisi ve Buzul Beyazı dahil olmak üzere üç renk arasından seçim yapabiliyor.
Redmi Note 9S, 15 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar, mobil operatörler, Mi mağazaları ve zincir mağazalar üzerinden satışa sunuldu. Redmi Note 9S’in 4 GB + 64 GB modeli 2799 TL, 6 GB + 128 GB modeli ise 2999 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro’nun ise 6 GB + 64 GB modeli 3299 TL’den, 6 GB + 128 GB modeli ise 3599 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro, 25 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar, mobil operatörler, Mi mağazaları ve zincir mağazalarda satışa sunulacak.
Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro modellerinin özellikleri
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Ekran
6,67 inç Nokta Ekran
20:9 2400×1080
1500:1 kontrast oranı
NTSC %84
Corning® Gorilla® Glass 5
TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası
Gövde
Yıldızlararası Grisi, Buzul Beyazı, Aurora Mavisi,
Su sıçramalarına karşı dayanıklı nano kaplama
Yıldızlararası Grisi, Buzul Beyazı, Tropik Yeşil,
Su sıçramalarına karşı dayanıklı nano kaplama
Boyutlar
165,75 x 76,68 x 8,8 mm, 209 g
Performans
Qualcomm®️ Snapdragon™️ 720G
8nm işlemci teknolojisi
Kryo™ 465 CPU, Sekiz Çekirdekli CPU, 2.3 GHz’ye kadar hız
Adreno™ 618 GPU, 750 MHz
5. Nesil Qualcomm®️ AI Engine
LPDDR4X + UFS 2.1
Arka kamera
48 MP geniş açılı kamera
8MP ultra geniş açılı kamera, 118° FOV
5MP makro kamera, AF 2-10 cm
2MP derinlik sensörü
64 MP geniş açılı kamera
8MP ultra geniş açılı kamera, 118° FOV
5MP makro kamera, AF 2-10 cm
2MP derinlik sensörü
Ön kamera
16 MP ekran içi ön kamera
Bağlantı
IR blaster
Çok İşlevli NFC
IR blaster
Kilit Açma
Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü
Şarj
5020mAh (tip) batarya
18W hızlı şarj
Kutu içinden çıkan 22,5W şarj cihazı
5020mAh (tip) batarya
30W hızlı şarj
Kutu içinden çıkan 33W şarj cihazı
Ses
1216 Linear hoparlör
3,5 mm kulaklık jakı
Motor
Z-axis linear motor
Sistem
Android 10 tabanlı MIUI 11
Depolama
4 GB + 64 GB
6 GB + 128 GB
6 GB + 64 GB
6 GB + 128 GB
MI NOTE 10 SERİSİNİN YENİ ÜYESİ: MI NOTE 10 LITE
Xiaomi’nin bir diğer yeni modeli olan Mi Note 10 Lite, 6.47 inç 3D kavisli Amoled ekran ve 3D kavisli cama sahip. Mi Note 10 Lite, Sony’nin IMX686 sensörü ile çok yönlü bir 64 MP dörtlü kamera kurulumu barındırıyor.
Qualcomm Snapdragon 730G Mobil Platform'dan faydalanan Mi Note 10 Lite, tek şarjla iki günlük kullanım sağlayan 5260 mAh’lik batarya bulunduruyor. Telefon ayrıca kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı ile birlikte geliyor.
6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB varyasyonlara sahip Mi Note 10 Lite'ın üç farklı renk seçeneği bulunuyor: Buzul Beyazı, Geceyarısı Siyahı ve Nebula Moru.
Mi Note 10 Lite’ın 6 GB + 64 GB modeli 3699 TL, 6 GB + 128 GB modeli 3.899 TL ve 8 GB + 128 GB modeli 3999 TL’den 25 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar ve Mi Store üzerinden satın alınabilecek.
Mi Note 10 Lite modelinin özellikleri
Ekran
6,47 inç 3D kavisli AMOLED Dot Drop ekran
19.5:9 1080 x 2340 FHD+
Renk gamutu: NTSC DCI-P3 (tip)
Kontrast oranı: 400.000: 1 (tip)
HDR10 ve TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası
Gövde
Corning® Gorilla® Glass 5
Buzul Beyazı, Gece yarısı Siyahı ve Nebula Moru
Boyutlar
157.8 x 74.2 x 9.67 mm 204 g
Performans
Qualcomm® Snapdragon™ 730G
LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 depolama
Arka kamera
64 MP geniş açılı kamera
8 MP ultra geniş açılı kamera, 120° FOV
5 MP derinlik sensörü
2 MP makro kamera
Ön kamera
16 MP AI selfie kamerası
Bağlantı
Çok İşlevli NFC
IR blaster
Şarj
5,260mAh batarya, 0 ‘dan %100’e 64 dakikada şarj2
Kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı
Sistem
Android 10 tabanlı MIUI 11
Depolama
6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB
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