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Çinli akıllı telefon markası Xiaomi, Türkiye'de Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S ve Mi Note 10 Lite olmak üzere üç yeni akıllı telefonunu duyurdu. Online kanallar üzerinden tanıtılan akıllı telefonların lansmanı Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk’ün sunumuyla gerçekleşti. Öztürk, Redmi Note serisinin şu ana kadar dünya genelinde 110 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştığını söyledi.

Sunumda verilen bilgiye göre arka kısımda dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9 Pro'nun 64 MP ana lensi bulunuyor. 8 megapiksellik ultra geniş açılı lens barındıran telefon, arka kamerasını çevreleyen 5 megapiksellik makro lens ve 2 megapiksellik derinlik sensörü barındırıyor. Redmi Note 9 Pro’nun ön kısmında ise yeni ağır çekim selfie modunu da barındıran 16 MP ekran içi kamera bulunuyor.

Redmi Note 9S modelinde ise 48 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. Cihazın, 5 MP makro lensi ve 2 MP derinlik sensörü arkadaki dörtlü kamera kurulumunu tamamlıyor. Redmi Note 9S’te, ekran içine yerleştirilmiş 16 megapiksellik ön kamera bulunuyor.

5020 mAh (tip) bataryası olan Redmi Note 9 Pro, 30 dakikada yüzde 57'ye kadar şarj edebiliyor. Telefon, kutu ile birlikte gelen 33W hızlı şarj cihazı ile sunuluyor. Redmi Note 9S ise 18W hızlı şarj desteğine sahip 5020 mAh bataryaya sahip. Qualcomm Snapdragon 720G işlemci ve 2.3 GHz’ye kadar hızla Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9S, 8nm işlemci teknolojisi ile üretilmiş.

Her iki model de daha dengeli kullanıcı deneyimi için Z eksenli doğrusal titreşim motoru bulunuyor. Z eksenli doğrusal titreşim, kullanıcının eylemine bağlı olarak fotoğraflar, ekran görüntüleri, bildirimler, saat ayarları ve daha fazlası için farklı titreşimler dahil olmak üzere 120 titreşim efekti oluşturabiliyor.

REDMI NOTE 9 PRO VE NOTE 9S'İN TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI

Redmi Note 9 Pro, çentiksiz 6.67 inç nokta ekrana, Redmi Note 9S ise önde ve arkada Corning Gorilla Glass 5 ile korunan 6.67 inç nokta ekran ile geliyor. Redmi Note 9 Pro, üç dinamik renk seçeneğiyle farklı bir tarz sunuyor: Yıldızlararası Gri, Tropikal Yeşil ve Buzul Beyazı. Redmi Note 9S kullanıcıları, Yıldızlararası Grisi, Aurora Mavisi ve Buzul Beyazı dahil olmak üzere üç renk arasından seçim yapabiliyor.

Redmi Note 9S, 15 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar, mobil operatörler, Mi mağazaları ve zincir mağazalar üzerinden satışa sunuldu. Redmi Note 9S’in 4 GB + 64 GB modeli 2799 TL, 6 GB + 128 GB modeli ise 2999 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro’nun ise 6 GB + 64 GB modeli 3299 TL’den, 6 GB + 128 GB modeli ise 3599 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro, 25 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar, mobil operatörler, Mi mağazaları ve zincir mağazalarda satışa sunulacak.

Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro modellerinin özellikleri

Redmi Note 9S Redmi Note 9 Pro Ekran 6,67 inç Nokta Ekran 20:9 2400×1080 1500:1 kontrast oranı NTSC %84 Corning® Gorilla® Glass 5 TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası Gövde Yıldızlararası Grisi, Buzul Beyazı, Aurora Mavisi, Su sıçramalarına karşı dayanıklı nano kaplama Yıldızlararası Grisi, Buzul Beyazı, Tropik Yeşil, Su sıçramalarına karşı dayanıklı nano kaplama Boyutlar 165,75 x 76,68 x 8,8 mm, 209 g Performans Qualcomm®️ Snapdragon™️ 720G 8nm işlemci teknolojisi Kryo™ 465 CPU, Sekiz Çekirdekli CPU, 2.3 GHz’ye kadar hız Adreno™ 618 GPU, 750 MHz 5. Nesil Qualcomm®️ AI Engine LPDDR4X + UFS 2.1 Arka kamera 48 MP geniş açılı kamera 8MP ultra geniş açılı kamera, 118° FOV 5MP makro kamera, AF 2-10 cm 2MP derinlik sensörü 64 MP geniş açılı kamera 8MP ultra geniş açılı kamera, 118° FOV 5MP makro kamera, AF 2-10 cm 2MP derinlik sensörü Ön kamera 16 MP ekran içi ön kamera Bağlantı IR blaster Çok İşlevli NFC IR blaster Kilit Açma Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü Şarj 5020mAh (tip) batarya 18W hızlı şarj Kutu içinden çıkan 22,5W şarj cihazı 5020mAh (tip) batarya 30W hızlı şarj Kutu içinden çıkan 33W şarj cihazı Ses 1216 Linear hoparlör 3,5 mm kulaklık jakı Motor Z-axis linear motor Sistem Android 10 tabanlı MIUI 11 Depolama 4 GB + 64 GB 6 GB + 128 GB 6 GB + 64 GB 6 GB + 128 GB

MI NOTE 10 SERİSİNİN YENİ ÜYESİ: MI NOTE 10 LITE

Xiaomi’nin bir diğer yeni modeli olan Mi Note 10 Lite, 6.47 inç 3D kavisli Amoled ekran ve 3D kavisli cama sahip. Mi Note 10 Lite, Sony’nin IMX686 sensörü ile çok yönlü bir 64 MP dörtlü kamera kurulumu barındırıyor.

Qualcomm Snapdragon 730G Mobil Platform'dan faydalanan Mi Note 10 Lite, tek şarjla iki günlük kullanım sağlayan 5260 mAh’lik batarya bulunduruyor. Telefon ayrıca kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı ile birlikte geliyor.

6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB varyasyonlara sahip Mi Note 10 Lite'ın üç farklı renk seçeneği bulunuyor: Buzul Beyazı, Geceyarısı Siyahı ve Nebula Moru.

Mi Note 10 Lite’ın 6 GB + 64 GB modeli 3699 TL, 6 GB + 128 GB modeli 3.899 TL ve 8 GB + 128 GB modeli 3999 TL’den 25 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar ve Mi Store üzerinden satın alınabilecek.

Mi Note 10 Lite modelinin özellikleri

Ekran 6,47 inç 3D kavisli AMOLED Dot Drop ekran 19.5:9 1080 x 2340 FHD+ Renk gamutu: NTSC DCI-P3 (tip) Kontrast oranı: 400.000: 1 (tip) HDR10 ve TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası Gövde Corning® Gorilla® Glass 5 Buzul Beyazı, Gece yarısı Siyahı ve Nebula Moru Boyutlar 157.8 x 74.2 x 9.67 mm 204 g Performans Qualcomm® Snapdragon™ 730G LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 depolama Arka kamera 64 MP geniş açılı kamera 8 MP ultra geniş açılı kamera, 120° FOV 5 MP derinlik sensörü 2 MP makro kamera Ön kamera 16 MP AI selfie kamerası Bağlantı Çok İşlevli NFC IR blaster Şarj 5,260mAh batarya, 0 ‘dan %100’e 64 dakikada şarj2 Kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı Sistem Android 10 tabanlı MIUI 11 Depolama 6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB