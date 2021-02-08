Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, Mi akıllı telefon serisinin en son üyesi olan yeni amiral gemisi modeli Mi 11'i tanıttı. Küresel pazarlarda satışa sunulacak olan Xiaomi Mi 11, Qualcomm Snapdragon 888 çipseti, 108 MP üçlü arka kamera kurulumu, sinematik ses ve 50W kablosuz şarj özellikleriyle geliyor.
120Hz 6.81 inç AMOLED Nokta Ekrana sahip Mi 11'in ekranı, WQHD+ ultra yüksek çözünürlüğü ve 10-bit renk teknolojisi ile dikkat çekiyor. 480Hz dokunmatik örnekleme hızına ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip olan Mi 11, kullanıcıların ekranı engelleyen çentikler veya çerçeveler olmadan cihazlarının kilidini hızlı bir şekilde açmalarını sağlıyor.
Aynalanmış bir dünya görünümü vermek için sahneyi kopyalayan ve tersine çeviren Parallel World'den, video karelerini dondurup klonlayarak parçalara ayıran ve bir illüzyon yaratan Freeze Frame Video'ya kadar 6 adet tek tıklamalı yapay zeka destekli sinema özelliği barındıran M11'de genellikle gerilim filmlerinde kullanılan ve kameranın aynı anda hem sahneyi yakınlaştırıp hem de uzaklaştırdığı yanılsamayı oluşturan Magic Zoom modu da bulunuyor.
108 MP’LİK ÜÇLÜ KAMERA
Ana kamera açısından dünyanın en yüksek çözünürlüklü 108 MP geniş açılı kamera sensörüne sahip olan M11, arka kamera kurulumunu tamamlayan 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP telemakro lens barındırıyor. Mi 11’in ön tarafında ise selfie çekimleri için 20 MP nokta kamera yer alıyor.
Kameralarından üçünde de fotoğraf çekerken gece modu kullanımı sunan Mi 11’in gelişmiş video gece modu teknolojisi ve daha parlak gece çekimleri için RAW seviyesinde gürültü azaltma özelliği de bulunuyor.
HARMAN KARDON’DAN ÇİFT HOPARLÖR
Harman Kardon'dan çift hoparlöre sahip Mi 11’de parmak izlerini önleyen ve ışığı yakalayan çift parlama önleyici buzlu kaplamaya sahip olan iki farklı renk seçeneği (Gece Yarısı Grisi ve Ufuk Mavisi) bulunuyor.
Qualcomm Snapdragon 888 çipsetini kullanan ilk akıllı telefon olan Xiaomi Mi 11’de Qualcomm Snapdragon 888, Adreno 660 GPU, 6. nesil Qualcomm AI motoru ve X60 modemle 5G bağlantısı ile donatılmış.
55 W KABLOLU, 50 W KABLOLU ŞARJ
5nm işlemci teknolojisini barındıran ve sekiz çekirdekli tasarımı destekleyen Mi11, performansı artıran ultra büyük çekirdekli Arm Cortex-X1'e de sahip.
4600 mAh pili olan Mi 11, 55 W kablolu, 50 W kablosuz ve 10 W tersine şarj kombinasyonu sunuyor. Mi 11’in 8GB+128GB ve 8GB+256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip olan modeli bulunuyor.
Xiaomi Mi 11'in Özellikleri
Ekran
6.81” AMOLED TrueColor özellikli dört kavisli Nokta Ekran
20:9 en boy oranı, WQHD+
120Hz yenileme hızı
480Hz dokunma örnekleme hızı
Renk kontrast oranı: 5000000:1 (tip)
900 nit (tip),1500 nit maksimum parlaklık (tip)
Renk gamutu: DCI-P3 Renk doğruluğu desteği: JNCD≈0.38，△E≈0.41
10 bit renk derinliği
HDR 10+, SGS Eye Care Ekran Sertifikasyonu
Renk
Parlama önleyici buzlu cam: Gece Yarısı Grisi / Ufuk Mavisi
Gövde
Corning® Gorilla® Glass Victus™
Boyutlar
164,3 mm x 74,6 mm x 8,06 mm 196 g（cam）
Performans
Qualcomm® Snapdragon™ 888
5nm enerji verimliliğine sahip üretim süreci
Sekiz çekirdekli tasarım, ultra büyük çekirdekli ARM Cortex-X1
AdrenoTM 660 GPU, 6. Nesil Qualcomm® AI motoru
Işık hızında 5G bağlantısı için X60 modem
Gelişmiş LPDDR5 3200MHz RAM + UFS 3.1 depolama
Varyantlar: 8GB+128GB, 8GB+256GB
Arka kamera
108 MP geniş açılı kamera
1/1.33” sensor boyutu, f/1.85, 7P lens – OIS, AF
0.8μm piksel boyutu, 1.6μm 4-in-1 SuperPixel
13 MP ultra geniş açılı kamera
123° FOV, f/2.4 diyafram açıklığı
5 MP telemakro kamera
f/2.4, AF (3 cm-10 cm)
Ön kamera
20 MP ekran içi selfie kamera
0.8μm piksel boyutu, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel
f/2.4 diyafram açıklığı
Bağlantı
Çift SIM, çift 5G bekleme
Wi-Fi 6
Çok işlevli NFC ve IR blaster
USB Type-C
Kilit Açma
Ekran içi parmak izi sensörü ve kalp atış hızı izleme
Yüzle kilit açma
Şarj
4.600mAh (tip) pil
55 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarj
10 W ters kablosuz şarj desteği
Ses
Çift hoparlör, SOUND BY Harman Kardon
Yüksek Çözünürlüklü Ses Sertifikası
Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz Sertifikası
Motor
X ekseni doğrusal titreşim motoru
Sistem
Android 10 tabanlı MIUI 12
Depolama
8GB+128GB
8GB+256GB
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