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Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 11 tanıtıldı

Xiaomi yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Mi 11’i tanıttı. Küresel pazarda satışa sunulan Xiaomi Mi 11, Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ve 108 MP üçlü arka kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Xiaomi Mi 11’in tüm özellikleri ise şöyle...

Xiaomi Mi 11 tanıtıldı, işte tüm özellikleri - Haberler
HABERTURK.COM

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, Mi akıllı telefon serisinin en son üyesi olan yeni amiral gemisi modeli Mi 11'i tanıttı. Küresel pazarlarda satışa sunulacak olan Xiaomi Mi 11, Qualcomm Snapdragon 888 çipseti, 108 MP üçlü arka kamera kurulumu, sinematik ses ve 50W kablosuz şarj özellikleriyle geliyor.

120Hz 6.81 inç AMOLED Nokta Ekrana sahip Mi 11'in ekranı, WQHD+ ultra yüksek çözünürlüğü ve 10-bit renk teknolojisi ile dikkat çekiyor. 480Hz dokunmatik örnekleme hızına ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip olan Mi 11, kullanıcıların ekranı engelleyen çentikler veya çerçeveler olmadan cihazlarının kilidini hızlı bir şekilde açmalarını sağlıyor.

Aynalanmış bir dünya görünümü vermek için sahneyi kopyalayan ve tersine çeviren Parallel World'den, video karelerini dondurup klonlayarak parçalara ayıran ve bir illüzyon yaratan Freeze Frame Video'ya kadar 6 adet tek tıklamalı yapay zeka destekli sinema özelliği barındıran M11'de genellikle gerilim filmlerinde kullanılan ve kameranın aynı anda hem sahneyi yakınlaştırıp hem de uzaklaştırdığı yanılsamayı oluşturan Magic Zoom modu da bulunuyor.

108 MP’LİK ÜÇLÜ KAMERA

Ana kamera açısından dünyanın en yüksek çözünürlüklü 108 MP geniş açılı kamera sensörüne sahip olan M11, arka kamera kurulumunu tamamlayan 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP telemakro lens barındırıyor. Mi 11’in ön tarafında ise selfie çekimleri için 20 MP nokta kamera yer alıyor.

Kameralarından üçünde de fotoğraf çekerken gece modu kullanımı sunan Mi 11’in gelişmiş video gece modu teknolojisi ve daha parlak gece çekimleri için RAW seviyesinde gürültü azaltma özelliği de bulunuyor.

HARMAN KARDON’DAN ÇİFT HOPARLÖR

Harman Kardon'dan çift hoparlöre sahip Mi 11’de parmak izlerini önleyen ve ışığı yakalayan çift parlama önleyici buzlu kaplamaya sahip olan iki farklı renk seçeneği (Gece Yarısı Grisi ve Ufuk Mavisi) bulunuyor.

Qualcomm Snapdragon 888 çipsetini kullanan ilk akıllı telefon olan Xiaomi Mi 11’de Qualcomm Snapdragon 888, Adreno 660 GPU, 6. nesil Qualcomm AI motoru ve X60 modemle 5G bağlantısı ile donatılmış.

55 W KABLOLU, 50 W KABLOLU ŞARJ

5nm işlemci teknolojisini barındıran ve sekiz çekirdekli tasarımı destekleyen Mi11, performansı artıran ultra büyük çekirdekli Arm Cortex-X1'e de sahip.

4600 mAh pili olan Mi 11, 55 W kablolu, 50 W kablosuz ve 10 W tersine şarj kombinasyonu sunuyor. Mi 11’in 8GB+128GB ve 8GB+256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip olan modeli bulunuyor.

Xiaomi Mi 11'in Özellikleri

Ekran

6.81” AMOLED TrueColor özellikli dört kavisli Nokta Ekran

20:9 en boy oranı, WQHD+

120Hz yenileme hızı

480Hz dokunma örnekleme hızı

Renk kontrast oranı: 5000000:1 (tip)

900 nit (tip),1500 nit maksimum parlaklık (tip)

Renk gamutu: DCI-P3 Renk doğruluğu desteği: JNCD≈0.38，△E≈0.41

10 bit renk derinliği

HDR 10+, SGS Eye Care Ekran Sertifikasyonu

Renk

Parlama önleyici buzlu cam: Gece Yarısı Grisi / Ufuk Mavisi

Gövde

Corning® Gorilla® Glass Victus™

Boyutlar

164,3 mm x 74,6 mm x 8,06 mm 196 g（cam）

Performans

Qualcomm® Snapdragon™ 888

5nm enerji verimliliğine sahip üretim süreci

Sekiz çekirdekli tasarım, ultra büyük çekirdekli ARM Cortex-X1

AdrenoTM 660 GPU, 6. Nesil Qualcomm® AI motoru

Işık hızında 5G bağlantısı için X60 modem

Gelişmiş LPDDR5 3200MHz RAM + UFS 3.1 depolama

Varyantlar: 8GB+128GB, 8GB+256GB

Arka kamera

108 MP geniş açılı kamera

1/1.33” sensor boyutu, f/1.85, 7P lens – OIS, AF

0.8μm piksel boyutu, 1.6μm 4-in-1 SuperPixel

13 MP ultra geniş açılı kamera

123° FOV, f/2.4 diyafram açıklığı

5 MP telemakro kamera

f/2.4, AF (3 cm-10 cm)

Ön kamera

20 MP ekran içi selfie kamera

0.8μm piksel boyutu, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel

f/2.4 diyafram açıklığı

Bağlantı

Çift SIM, çift 5G bekleme

Wi-Fi 6

Çok işlevli NFC ve IR blaster

USB Type-C

Kilit Açma

Ekran içi parmak izi sensörü ve kalp atış hızı izleme

Yüzle kilit açma

Şarj

4.600mAh (tip) pil

55 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarj

10 W ters kablosuz şarj desteği

Ses

Çift hoparlör, SOUND BY Harman Kardon

Yüksek Çözünürlüklü Ses Sertifikası

Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz Sertifikası

Motor

X ekseni doğrusal titreşim motoru

Sistem

Android 10 tabanlı MIUI 12

Depolama

8GB+128GB

8GB+256GB

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