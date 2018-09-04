Geçtiğimiz hafta Xiaomi, gelecek yeni amiral gemisi Mi Mix 3’in ilk görüntüsünü paylaşmıştı. Sürgülü sisteme sahip olması nedeniyle çentik taşımayan cihazın yeni bir fotoğrafı daha yayınlandı. Bu kez yeni yayınlanan görselin önem taşımasının en büyük sebebi ise Mi Mix 3’ün 5G testindeyken görüntülenmesi.

Ekim ayında çıkması beklenen Mi Mix 3’in şimdiden 5G testlerine girmiş olması oldukça şaşırtıcı. Çünkü hiçbir 5G operatörü altyapısını 2019’tan önce açmayacağı gibi akıllı telefon üreticileri de ilk 5G ürünlerini 2019’un ilk yarısında çıkaracaklar. Sung’un yaptığı açıklama ise Xiaomi’nin 5G’nin resmi çıkışı için gelecek seneyi bekleyemeyeceği yönünde.

Yine Sung’un yaptığı Twitter paylaşımına göre Mi Mix 3’ün 5G testleri, memnuniyet verici sonuçlar vermiş. İndirme hızı normal bir 4G hızına göre 10 kat daha fazla hızlı. Huawei ve LG şirketleri, ilk 5G destekli telefonlarını önümüzdeki yılın ilk yarısında çıkaracaklarını açıklamıştı. Bakalım önümüzdeki süreçte üreticiler nasıl bir yol planı çizecek?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ