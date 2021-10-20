Xiaomi'nin otomobili 2024'te gelecek

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Reuters

Çinli cep telefonu markası Xiaomi, geçtiğimiz aylarda üreteceğini açıkladığı elektrikli otomobil için tarih verdi.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Çinli akıllı telefon üreticisinin 2024'ün ilk yarısında kendi otomobillerini seri üretim hattına alacağını söyledi.

Geçtiğimiz Mart ayında otomobil üreteceğini açıklayan Xiaomi, önümüzdeki on yıl içinde yeni bir elektrikli otomobil bölümüne 10 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etmişti. Şirket, elektrikli otomobil biriminin işletme kaydını Ağustos ayı sonlarında tamamlamıştı.

Elektrikli otomobil üretimi için işe alımları hızlandıran Xiaomi, yeni işine bağımsız olarak mı yoksa mevcut bir otomobil üreticisiyle ortaklık yoluyla mı gireceği ise henüz netlik kazanmadı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, elektrikli araç biriminin CEO'su olarak da görev yapacağı belirtiliyor.