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EVA Gayrimenkul Değerleme, 2022 yılı ilk üç aylık dönemi itibariyle yabancıların vatandaşlık edinimi için Türkiye’de yaptıkları gayrimenkul yatırımlarını inceledi. 2022 yılı ilk üç aylık döneminde yabancıların Türkiye’de yapılan 17 bin 86 adet gayrimenkul yatırımının yüzde 17,7’si vatandaşlık edinimi için gerçekleşti. Yabancıların vatandaşlık edinimi için aldığı gayrimenkuller 3 bin 22 adet olurken, vatandaşlık için edinilen gayrimenkullerin adet bazında yüzde 77,6’sının İstanbul’dan edinildiği belirlendi. Vatandaşlık için alınan mülklerin %90’a yakını ise İstanbul, Antalya ve Ankara’dan alındı.

ÜLKE BAZINDA İLK ÜÇ İRAN, IRAK, VE AFGANİSTAN

Yabancıların 2022 yılı ilk üç aylık döneminde tüm gayrimenkul çeşitleri bazında vatandaşlık edinimi için Türkiye’de yaptıkları yatırımlara göre, ülke bazında ilk sırada İran yer aldı. İran’ı, Irak, Afganistan, Yemen, Filistin, Çin, Rusya Federasyonu, Ürdün ve Lübnan izledi.

İSTANBUL İLK SIRADA

Yabancıların, 2022 yılı ilk üç aylık dönemi itibariyle tüm gayrimenkul çeşitleri bazında vatandaşlık edinimi için gayrimenkul edinimlerinde en çok tercih ettiği il ise İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Antalya, Ankara, Yalova, İzmir, Mersin, Muğla, Bursa, Trabzon ve Sakarya takip etti.

İSTANBUL'DAKİ YATIRIMLARIN YÜZDE 31.8'İ VATANDAŞLIK EDİNİMİ İÇİN

Megakent İstanbul’daki yabancı gayrimenkul yatırımı ise 2022 yılı ilk üç aylık dönemi itibariyle 7 bin 380 adet gerçekleşti. Bu yatırımın da, yüzde 31,8’inin vatandaşlık başvurusu için edinilen gayrimenkullerden oluştuğu belirlendi. 2022 yılı ilk üç aylık döneminde yabancıların tüm gayrimenkul bazında vatandaşlık edinimi için İstanbul’daki yatırımlarında ise ilk sırayı İran aldı. Bu ülkeyi Irak, Afganistan, Yemen, Pakistan, Filistin, Mısır, Rusya Federasyonu, Cezayir ile Ürdün takip etti. Aynı dönemde yabancıların vatandaşlık edinimi için İstanbul’daki gayrimenkul yatırım tercihlerinde Esenyurt, Beylikdüzü ve Başakşehir ilçeleri ilk üçte yer aldı. Bu ilçeleri de sırası ile Kağıthane, Avcılar, Büyükçekmece, Bağcılar, Fatih, Küçükçekmece ve Zeytinburnu izledi.