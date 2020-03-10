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HaberlerGündemGERİ GELDİ! Soğuk havalar Türkiye'ye yeniden geldi! Hava durumu 10 Mart 2020
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Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisi altında

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Çorum çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-70 km/sa),İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa, yükseklerinde 100 km/ sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-70 km/sa),İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerinde yer yer 100 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

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