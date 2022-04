Fragmanıyla izleyiciler tarafından tam not almayı başaran Yakamoz S-245 dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Jacek Dukaj'ın bilimkurgu romanı The Old Axolotl'dan esinlenerek çekilen Into The Night dizisinin evreninde geçecek olan Yakamoz s245 dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Dizinin konusu ve oyuncuları dizi severler tarafından araştırılıyor. Peki, Yakamoz S-245 dizisi konusu ne? Yakamoz S-245 kaç bölüm, oyuncuları kim? İlgi çekici konusu ve oyuncularıyla Yakamoz S-245 hakkında merak edilenler...

YAKAMOZ S-245 KONUSU NEDİR?

Denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya katılan deniz biyoloğu Arman, Dünya'yı altüst eden bir felaketin ardından mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi verir.

YAKAMOZ S-245 NE ZAMAN YAYINLACAK?

Başrollerinde, Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin yer aldığı Yakamoz S-245 dizisi 20 Nisan 2022 tarihinde yayınlandı.

YAKAMOZ S-245 OYUNCULARI KİMLERDİR?



Başrolünde, Kıvanç Tatlıtuğ,Özge Özpirinçci,Ertan Saban olduğu dizide Ece Çeşmioğlu, Jerry Hoffmann, Ecem Uzun, Meriç Aral, Ersin Arıcı, Onur Ünsal, Güven Murat Akpınar ve Hakan Salınmış'da yer alıyor.