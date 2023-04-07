Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalı Çapkını dizisinde büyük hata! O detay izleyicilerin gözünden kaçmadı!

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimlerin başrolde olduğu Cuma günleri izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinde büyük bir hata yapıldı. Bu hata izleyicinin gözünden kaçmadı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yalı Çapkını dizisinde büyük hata! O detay izleyicilerin gözünden kaçmadı!

    Ünlü psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek oluşturulan cuma günleri STAR TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinde bir hata dikkat çekti. 
  • Yalı Çapkını dizisinde büyük hata! O detay izleyicilerin gözünden kaçmadı!

    Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinin 24. bölümünde yapılan hata izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
  • Yalı Çapkını dizisinde büyük hata! O detay izleyicilerin gözünden kaçmadı!

    Sosyal medyada dizinin izleyicileri, "Bu sahne kesilmiş", "Ferit'in yüzüğü neden sol elinde değil?", "Bu sahnede hatalı çekim var" gibi yorumlar yapıldı.
  • Yalı Çapkını dizisinde büyük hata! O detay izleyicilerin gözünden kaçmadı!

    Dizinin çok konuşulan o bölümünde Gülgün ve Ferit'in konuşmalarını duyan Seyran ayrılmaya karar veriyor ve yüzüğünü çıkarıp Ferit'in eline bırakıyor. Ancak tam o kısımda Ferit'in parmağında yüzük olmayışı dikkatlerden kaçmıyor.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.