Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin forma tanıtımının yüzü olan Saraçoğlu yaşadığı heyecanı ise "Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım sanırım. Bugün daha küçük bir çocukken renklerine aşık oldugum takım için forma tanıtımında bulunmak benim için büyük bir onurdu. Teşekkürler" sözleriyle ifade etmişti.