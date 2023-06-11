Yalı Çapkını’nın sevenleri Baran Bölükbaşı’nın paylaşımının altına: “Tamamen gitsene ya”, “3 ay değil ömürlük git”, “3 ay sonra da gözümüz görmese daha iyi olur, “Mümkünse seni bir daha görmeyelim Tarık” yorumlarında bulundu.