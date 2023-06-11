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Yalı Çapkını'nın Tarık'ı set pozlarını paylaştı! Yazdığı notla sevenlerini güldürdü!

Cuma akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz gün sezon finalini yaptı. Dizide Tarık karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı, setten görüntülerin olduğu sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

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  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı set pozlarını paylaştı! Yazdığı notla sevenlerini güldürdü!

    Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz Cuma akşamı 36. bölümüyle sezon finalini yaptı. Dizide Tarık karakterini canlandıran genç oyuncu Baran Bölükbaşı, setten çektiği görüntülerini yüz gülümseten bir not ile sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı set pozlarını paylaştı! Yazdığı notla sevenlerini güldürdü!

    29 yaşında olan Baran Bölükbaşı, setten paylaştığı pozlarında Mert Ramazan Demir, Ersin Arıcı, Ediz Akşehir, Çetin Tekindor ve Afra Saraçoğlu’na da yer verdi.
  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı set pozlarını paylaştı! Yazdığı notla sevenlerini güldürdü!

    Dizide Seyran’a yaptığı zorbalıklar nedeniyle sevilmeyen Tarık karakterini canlandıran Baran Bölükbaşı, yayınladığı gönderilerinin altına: “Tarık seni 3 ay gözüm görmesin” notunu düştü.
  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı set pozlarını paylaştı! Yazdığı notla sevenlerini güldürdü!

    Yalı Çapkını’nın sevenleri Baran Bölükbaşı’nın paylaşımının altına: “Tamamen gitsene ya”, “3 ay değil ömürlük git”, “3 ay sonra da gözümüz görmese daha iyi olur, “Mümkünse seni bir daha görmeyelim Tarık” yorumlarında bulundu.
  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı set pozlarını paylaştı! Yazdığı notla sevenlerini güldürdü!

    İşte Baran Bölükbaşı'nın paylaşımına düştüğü not ve pozlar...
  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı set pozlarını paylaştı! Yazdığı notla sevenlerini güldürdü!
  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı set pozlarını paylaştı! Yazdığı notla sevenlerini güldürdü!
  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı set pozlarını paylaştı! Yazdığı notla sevenlerini güldürdü!
  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı set pozlarını paylaştı! Yazdığı notla sevenlerini güldürdü!
  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı set pozlarını paylaştı! Yazdığı notla sevenlerini güldürdü!
  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı set pozlarını paylaştı! Yazdığı notla sevenlerini güldürdü!
  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı set pozlarını paylaştı! Yazdığı notla sevenlerini güldürdü!
  • Yalı Çapkını'nın Tarık'ı set pozlarını paylaştı! Yazdığı notla sevenlerini güldürdü!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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