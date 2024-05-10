Yalova'da yabancıları vatandaşlık vaadiyle dolandıranlara operasyon

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yabancı uyruklu kişileri "vatandaşlık" vaadiyle sahte evrak düzenleyip dolandıran ve silahla tehdit eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

AA'nın haberine göre; operasyonda M.C, E.C, M.B, G.C. ve E.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 8 adet senet, vekaletname ve benzeri evrak, 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, av tüfeği ile 12 kartuş, 75 kilo 910 gram bandrolsüz açık nargile tütünü ele geçirildi.