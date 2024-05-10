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        Haberler Gündem Güvenlik Yalova'da yabancıları vatandaşlık vaadiyle dolandıranlara operasyon

        Yalova'da yabancıları vatandaşlık vaadiyle dolandıranlara operasyon

        Yalova'da yabancı uyruklu kişileri "vatandaşlık" vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 06:46 Güncelleme: 10.05.2024 - 06:57
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        Yabancıları vatandaşlık vaadiyle dolandıranlara operasyon
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        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yabancı uyruklu kişileri "vatandaşlık" vaadiyle sahte evrak düzenleyip dolandıran ve silahla tehdit eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

        AA'nın haberine göre; operasyonda M.C, E.C, M.B, G.C. ve E.B. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 8 adet senet, vekaletname ve benzeri evrak, 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, av tüfeği ile 12 kartuş, 75 kilo 910 gram bandrolsüz açık nargile tütünü ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden G.C. tutuklanırken diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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