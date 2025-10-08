Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili bilirkişi heyeti inceleme yaptı

        Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili olayın gerçekleştiği ev ve alanda bilirkişi incelemesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 18:48 Güncelleme: 08.10.2025 - 19:04
        "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili bilirkişi heyeti inceleme yaptı
        Adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da bulunduğu heyet, Tut'un oğlu Tuğberk Yağız ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in de yaşadığı Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki eve geldi.

        Geniş güvenlik önlemleri altında ev içinde inceleme yapan heyet daha sonra sanatçının düştüğü yerde de ölçümler gerçekleştirdi.

        İncelemeler sırasında Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve soruşturma savcısı da yer aldı.

        Yaklaşık 3 saat süren bilirkişi incelemesi sonrasında açıklamada bulunan aile avukatı Rahmi Çelik, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

        Çelik, dosyaya ilişkin ses çözümü, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda maddi gerçeğin ortaya çıkacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Dosyada bir tane gelişme olmuştur. Biyoloji İhtisas Dairesinin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir. Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz."

        Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise "Gerekli birimler ve ekipler tarafından incelemeler yapıldı. Gerekli açıklamalar onlar tarafından yapılacaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

