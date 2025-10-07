Yalova'da "Islık Çalmak İstiyorum-Bir Filistin Hikayesi" adlı oyun sahnelendi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, "Islık Çalmak İstiyorum-Bir Filistin Hikayesi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Çınarcık Gülkent İlkokulu Konferans Salonu'nda, Çınarcık Kaymakamlığı ve Nuh Tiyatro Topluluğu işbirliğiyle sahnelenen oyun, Gazze'de yaşanan insanlık dramını izleyicilere aktardı.

Mehmet Akif Çanakçı'nın yazıp yönettiği tiyatro oyunu, Filistinli iki kardeşin hikayesi üzerinden Gazze'de yaşanan acıları, yıkımları ve umudu, savaşın ortasında yaşam mücadelesi veren Filistin halkının direnişini, sahnedeki sembolik objeler ve diyaloglarla anlatıyor.

Oyunu, Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kırıcı, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, mülki ve idari amirler ile çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.