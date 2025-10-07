Yalova'da eşini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bir süredir ayrı yaşadığı eşi Belgin A'yı yaşanan tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan zanlı Özgür A, polis tarafından Çiftlikköy ilçesinde saklandığı ikamette yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Özgür A, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli Özgür A, savcılık ifadesinde, eşiyle bir gün önce babasının evindeyken tartıştıklarını savunarak, eşinin sabah babasını birlikte hastaneye götürme teklifini reddettiğini öne sürdü.

Eşi Belgin A'nın babasının ikametine doğru gittiğini söyleyen Özgür A, ifadesinde şunları anlattı:

"Bu sırada Belgin'i gördüm, tartışmaya başladık. Yanımda bulunan silahı çıkardım, eşim Belgin silahı görünce beni itti, sonrasında arkasını döndü. Silahla ateş etmek istedim ancak tutukluk yaptı. Silahı tekrar kurdum ve Belgin'in üst vücut bölgesine doğru iki el ateş ettim. Daha sonra Belgin yere düştü. Yerdeyken yanına gittim bir el daha ateş ettim, ancak neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum."