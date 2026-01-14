Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeye ilişkin 3 sanığa 5'er yıl hapis cezası

Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda geçen yıl yaşanan köpüklenmeye ilişkin yargılanan tutuksuz 3 sanık, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan eski Kurtköy Muhtarı Y.T, S.A. ve G.K. ile avukatları katıldı.



Temizlik malzemelerinin alındığı firma yetkilisinin tanık olarak dinlenmesinin ardından söz alan sanıklar, isnat edilen suçu işlemediklerini ileri sürerek beraatlerini talep etti.



Esasa ilişkin son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "şantaj", "tüketilecek şeylere zehir katma veya bozma suretiyle kişilerin hayatını, sağlığını tehlikeye düşürme", "çevrenin kasten kirletilmesi", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Y.T, S.A. ve G.K'yi suçun işleniş şekli, sanıkların kastının yoğunluğu ve meydana gelen tehlikenin ağırlığı nedeniyle 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı.



- Olay



Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda 29 Ocak 2025'te köpüklenme oluşması nedeniyle kentte 24 saat su kesintisi yaşanmış, şebeke suyuna dışarıdan müdahale edildiği iddiaları üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Kurtköy Muhtarı Y.T, eski muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanları S.A, G.K. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı. Zanlılardan Y.T. ile S.A. tutuklanmış, diğer şüpheliler salıverilmişti. Daha sonra sanık avukatlarının itirazı üzerine dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.

