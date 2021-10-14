Polanya yapımı Triple Trouble filminin Türkiye prömiyeri Altınova’da yapılacak Evrensel Film Festivali başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polanya yapımı Triple Trouble filminin Türkiye prömiyeri Altınova’da yapılacak Evrensel Film Festivali başlıyor

İHA

Polanya yapımı Triple Trouble filminin Türkiye prömiyeri Altınova’da yapılacak Evrensel Film Festivali başlıyor

Yalova’nın Altınova Belediyesi, Evrensel Çocuk Filmi Festivali düzenliyor.
Festival çerçevesinde 15 Ekim 2021 Cuma günü ve 20 Ekim 2021 Çarşamba günü Altınova Belediyesi önündeki açık alanda çeşitli faaliyetlerin yanı sıra film gösterimleri olacak. 15 Ekim 2021 Cuma günü saat 14.00’te gençlik faaliyetleri ile başlayacak film festivali 16.00’da resepsiyon ile devam edecek. Saat 18.00’de ise Marta Karwowska'nın Polonyalı çocuklar için ödüllü filmi Triple Trouble’ın (Üçlü Bela) prömiyeri yapılacak.
Universal Kids Film Festival'in (UKFF)n organizasyonu ve Sefine Tersanesi’nin sponsorluğunda gerçekleşecek olan Altınova Belediyesi Evrensel Çocuk Film Festivali’nde filmin yönetmeni Marta Karwowska’yı ilçede ağırlanacak. Ayrıca festival kapsamında Türkiye’de üniversite okuyan çeşitli ülkelerden gençler Altınova’da buluşacak.
UKFF Başkanı Rowena Ulayan Tuzcuoğlu, Polonya yapımı önemli bir filmin Türkiye prömiyerini Altınova’da yapmaktan, yönetmen ve yapımcıyı ilçede ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.
Tarihî bir şehir olan Poznan'da geçen hikâye, şehrin müzesinin baş tacı olan Monet tablosunun çalınmasından sorumlu kişiyi bulmak için üç çocuğun mücadelesini konu alıyor. Mücadelelerinde dostluk, güven, özgüven ve sadakat değerleri sınanıyor.
Avrupa'daki çeşitli prestijli film festivallerinde resmi bir seçki olan ve Avrupa Çocuk Filmleri Ödülü'nü kazanan Üçlü Bela, sadece gençlere ve yetişkinlere keyif vermekle kalmıyor, daha da önemlisi iyinin kötülüğe karşı her zaman galip geleceği bir ders veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akkök Holding´den eğitime destek
YEREL HABERLER Akkök Holding´den eğitime destek
Akkök Holding’ten eğitime destek
YEREL HABERLER Akkök Holding’ten eğitime destek
Tarihî duvar örtüleri sergilendi
YEREL HABERLER Tarihî duvar örtüleri sergilendi
Müftülükten ‘ecdada vefa’ gezisi
YEREL HABERLER Müftülükten ‘ecdada vefa’ gezisi
Altınova'da Helenistik dönemden bulgulara rastlandı
YEREL HABERLER Altınova'da Helenistik dönemden bulgulara rastlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.