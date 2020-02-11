Çukur 87. son bölüm izle: Yamaç'ın imdadına Selim ve Cumali yetişti! Çukur yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

HABERTURK.COM

Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde, saldırıda yaralanan Yamaç bir kez daha Efsun’a sığındı. Efsun, Yamaç’ın yaralarını sararken, ikili arasındaki yakınlaşma dikkat çekti.

Bu sırada Çağatay’ın Efsun’un evine gelmesiyle kaçan Yamaç’ın peşine Erdenet’in adamları takıldı. Etrafı çevrilen Yamaç’ın imdadına ise Cumali ve Selim yetişti. Ağabeylerini karşısında gören Yamaç’ın şaşkınlığı dikkat çekti.

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.47 izlenme oranı (rating),19.27 izlenme payı (share),AB’de 7.37 izlenme oranı (rating),16.67 izlenme payı (share),Total’de ise 9.30 izlenme oranı (rating),19.74 izlenme payı (share) elde etti. #babasınınoğlu etiketi Twitter Türkiye'de 16 saat 35 dakika dünyada ise 4 saat 55 dakika TT listesinde kaldı.

Yamaç, Efsun’la birlikte;

İşte Yamaç’ın kurtulduğu o anlar;

ÇUKUR 87. SON BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YAMAÇ’IN HAYATINA KARŞILIK 5 MİLYON!

Çağatay’ın keyifle Çukur’a yapılan baskını izlediği bölümde, Çağatay’ın yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil, Koçovalı kadınlar da etkilendi. Yamaç ve Vartolu’nun Mahsun’u kurtardığını öğrenen Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koydu. Yamaç’ı öldürmeyi başaran kişiye yüklüce bir para vereceğini söyleyen Çağatay, bu işi uzaktan çözmeye karar verdi.

Baskınla birlikte Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u korumak Vartolu’ya düştü. Çukur’a bir daha dönmek istemeyen Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında buldu ve para için kendilerine saldıranlarla büyük bir mücadeleye girişti.

ÇAĞATAY’DAN ÇUKUR’A BÜYÜK TUZAK!

Yamaç’ın saldırıya uğradığı bölümde heyecan ve aksiyon dolu anlar eksik olmazken, yaralanan Yamaç kendisini bir kez daha Efsun’un kapısında buldu. Bu sırada Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşandı.

Çağatay, Çukurluların her yerde kendilerini göstermeleriyle köşeye sıkıştığını hissetti. Çukur için büyük bir karalama operasyonu başlatan Çağatay, isyanın fitilini ateşledi. Olaylara dayanamayan Emmi’nin yere yığıldığı anlar yürekleri ağza getirirken, Emmi’ye ne olacağı şimdiden merak konusu oldu.

Çukur’a tuzak kuruluyor;

“Koruyamadın Emmi”

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!