Çukur 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu Çukur'un dün akşam ekranlara gelen son bölümün ardından diziseverler tarafından merak konusu oldu. Çukur son bölümde, Çukurluların her yerde kendilerini Çağatay’a hissettirdiği tanıtımda Vartolu’nun aksiyon dolu anları heyecanı yükseltiyor. Azer’in Karaca’yı öperek ekran başındakileri şaşırttığı, Yamaç’ın köşeye sıkıştığı ve duyduğu silah sesiyle büyük bir korku yaşayan Efsun’un endişeli hallerinin dikkat çektiği tanıtımda Çağatay’ın Çukur’la ilgili yeni planı merak uyandırıyor. İşte Çukur 87. bölüm izle...

ÇUKUR 88. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 88. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÇUKUR 87. BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 87. SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay bütün gücüyle Çukur’un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkileniyor. Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu oluyor. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyuyor. Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında buluyor ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynuyor.

Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitledi. Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşıyor. Çağatay Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç'ın kime sığınacağı merak konusu oluyor.