Rusya merkezli teknoloji şirketi Yandex, navigasyon uygulamasına akıllı asistanı Alisa desteği ekledi. Şirketten yapılan duyuruya göre Yandex Navigasyon’e eklenen akıllı asistan Alisa, Türkiye’de kullanıma sunuldu.

Rusça'dan sonra ilk kez Türkçe öğrenen Alisa, yol ve trafik durumu, adres ve mekân bilgisi söylemenin veya rota oluşturmanın yanı sıra, hava durumu ve tarih bilgisi de verebiliyor.

Kullanıcılar Yandex Navigasyon’u açıp "Alisa" diye seslenerek veya harita üzerinde yer alan mikrofon ikonuna tıklayarak, akıllı asistana ulaşabiliyor.

2013 yılından bu yana Türkiye pazarında gerçek zamanlı trafik verisini paylaşan Yandex, yapay zekâ teknolojisiyle geliştirdiği akıllı asistan Alisa’yı Rusya’dan sonra ilk kez Türkiye’de kullanıcıların hizmetine sunmuş oldu.

RUS KLASİKLERİYLE BÜYÜDÜ!

Verilen bilgiye göre Alisa, en yakın kahveciden nöbetçi eczaneye, trafik yoğunluğundan en kestirme yola kadar trafikle ilgili farklı ihtiyaçlara yanıt verebiliyor.

Alisa’nın özellikleri arasında; yer arama, rota oluşturma, trafik yoğunluğunu öğrenme, konum bilgisi gibi navigasyon ve harita bilgilerinin yanı sıra hava durumu, tarih gibi güncel kısa bilgiler de yer alıyor.

Yandex, öncelikle Puşkin, Tolstoy, Çehov gibi Rus klasiklerini okutup, öğreterek geliştirdiği Alisa ile yoğun trafik anlarında ya da uzun yol seyahatlerde sohbet etmek içinse Yandex Navigasyon’u açıp “Alisa” diye seslenmek yeterli oluyor.

Akıllı asistan Alisa hakkında bilgi veren Yandex Türkiye Ülke Müdürü Onur Karahayıt, “Yandex Navigasyon olarak Türkiye’de 2013’ten bu yana kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyoruz. Geldiğimiz noktada ayda 4.5 milyon kullanıcı Yandex Navigasyon’u kullanıyor. Akıllı Asistan Alisa, bu yıl yaptığımız en önemli yeniliklerden biri oldu. Alisa, Rusçadan sonra Türkçe öğrendi” dedi.

SOHBET MODU DA VAR

Yandex Yapay Zekâ ve Araştırma Direktörü Mikhail Bilenko ise şunları söyledi:

“Çok büyük veri setleri ile öğretilmiş derin sinir ağları (deep neural networks) kullanılarak geliştirilen Alisa ile kullanıcılar, başka bir insanla kurdukları ilişkinin benzerini kurabiliyor. Alisa sadece söyleneni değil, söylenenin arkasındaki manayı da çözebilen bir yeteneğe sahip. Alisa’ya 'Beni en yakın kahveciye götür müsün?' gibi bir soru sorduğunuzda size en yakındaki uygun kahveciyi öneriyor. Eğer kullanıcı 'Hadi gidelim' derse de Alisa ona en hızlı rotayı çiziyor. Sohbet modu sayesinde navigasyon deneyimini de çok daha kişisel hale getiriyor. Diğer birçok akıllı asistanda olduğu gibi, Alisa önceden belirlenmiş yanıtlara bağlı kalmıyor. Aynı soruya birbirinden farklı, özgürce yanıtlar vererek, kullanıcıyı hem şaşırtabiliyor hem de sohbeti daha keyifli hale getirebiliyor. En güçlü makine öğrenimi metotları kullanılarak geliştirilen Alisa’nın ikinci dilinin Türkçe olmasından dolayı da çok mutluyuz.”