Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Sinop, Kastamonu kıyı kesimleri, Tokat, Sivas'ın doğu çevreleri, Van, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve batısı, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın doğu çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısının yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. REKLAM İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 31° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 38° Trabzon Parçalı bulutlu 26° Bursa Güneşli 29° Adana Kısmen Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 34° Ağrı Sağanak Yağış 25° KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT Kuzeydoğu kesimlerde beklenen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.