Yangına müdahale eden itfaiyeciden acı haber!

Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangına müdahale ederken yaralanan itfaiye erlerinden biri hastanede hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre yangın, öğleden sonra 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki pamuk tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
9 KİŞİ YARALANDI
Dumandan etkilenen 4 işçi ile yangına müdahalede bulunan 4 itfaiye eri ve 2 jandarma personeli yaralandı. Yararılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.
İTFAİYE ERİ KURTARILAMADI
Yangında pamuk balyasının altında kalarak yaralanan itfaiye eri Remzi Mutafoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
EKİPLER 2 SAATTE SÖNDÜRDÜ
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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