Yangına müdahale eden itfaiyeciden acı haber!

Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangına müdahale ederken yaralanan itfaiye erlerinden biri hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre yangın, öğleden sonra 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki pamuk tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.