Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        Beyoğlu'nda 2 katlı binanın bodrum katında elektrik tesisatından yangın çıktı. Dumandan dolayı üst katlarda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 23:52 Güncelleme: 02.11.2025 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kireçhane Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın bodrum katında saat 21.30 sıralarında elektrik tesisatı kaynaklı yangın çıktı. Dumanlar 2 katlı binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Üst katlarda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulans içinde 3 kişiye oksijen tedavisi uygulanırken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        "Bu atmosferde Beşiktaş'a karşı oynamak zor!"
        "Bu atmosferde Beşiktaş'a karşı oynamak zor!"
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme!
        Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme!
        Derbide 2 kırmızı kart kararı!
        Derbide 2 kırmızı kart kararı!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"