Yanlış beslenme B12 eksikliğini artırıyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölüm Sorumlusu Uzman Diyetisyen Gülşah Bulut, B12 vitamini eksikliğinin önlenmesi için dengeli ve yeterli beslenmenin önemine dikkati çekti. Bulut, “Sağlıklı bireylerde yeterli ve dengeli beslenme sağlandığında B12 eksikliği beklemiyoruz. Ancak bazı hastalıklar veya kullanılan ilaçlar B12 emilimini etkileyebilir" dedi.

B12 eksikliğinin tıbbi olarak doktorlar tarafından belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Bulut, “Eksiklik durumunda, gerekliyse takviye edilmesi gerekir. Ancak genellikle et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi besinleri yeterli tüketmek, eksikliği önlemek için yeterlidir. Günlük olarak 2 su bardağı süt veya yoğurt, 2-3 köfte büyüklüğünde et, tavuk ya da balık tüketmek önemlidir" diye konuştu.

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"SAĞLIKLI BESLENME BİLİNCİ OLUŞTURULMALI"

Son yıllarda B12 eksikliğinin artmasının nedenlerine de değinen Bulut, beslenme alışkanlıklarının bu durumu doğrudan etkilediğini belirtti.

Bulut, “Protein açısından zengin gıdalar ekonomik olarak erişimi zorlaşan besinler haline geldi. Bunun yanı sıra işlenmiş ve paketli gıdalara yönelim arttı. Özellikle gençler ve çocuklar ara öğünlerde sağlıklı alternatifler yerine paketli ürünleri tercih ediyor" ifadelerini kullandı.