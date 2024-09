Yapay zeka Alzheimer hastalarının hayatını kolaylaştırıyor

Son yıllarda Alzheimer hastalarının güvenliğini sağlamak ve günlük aktivitelerini kolaylaştırmak için geliştirilen yapay zeka destekli akıllı bileklikler ve GPS cihazları, Alzheimer'a yönelik önemli çözümler sunmaya başladı. Bu cihazlar, hastaların sağlık durumunu izlerken, kaybolma riskini de önemli ölçüde azaltıyor.

Uzman Dr. Oğuzhan Onultan, yurt dışında Alzheimer'a yönelik yapay zekayla ilgili çok ciddi yatırımların var olduğuna işaret ederek dünyada 16 milyon Alzheimer hastası olduğunu ve 2050'de bu sayının 25 milyona çıkacağının düşünüldüğünü bildirdi.

Hasta yakınlarının veya hastaya bakmakla yükümlü kişilerin zorluk çektiğine değinen Onultan, yapay zekanın hastaya bakmakla yükümlü olan kişilere ciddi bir yardımcı ve yol gösterici haline geleceğini kaydetti.

"RİSK ANALİZİ ADINA BAZI YENİ GELİŞMELER VAR"

Onultan, sağlık alanında yapay zekayla ilgili dünyanın her yerinde çalışmaların mevcut olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Risk analizi adına bazı yeni gelişmeler var. Yapay zekada bir görüntüleme tekniklerindeki atlanabilen fark edilemeyen unsurları ortaya çıkaracak. Yapay zekayla, 3-5 sene sonra daha kişiye özel her branşta, her hastalık adına ve kişinin tedavisine, risk analizine yönelik daha özgün tedaviler ve teşhis yöntemleri ortaya çıkacak. Birebir hastayla birlikte çalışan bir sistem bu."