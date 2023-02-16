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Yapı Kredi’de borsada hisse geri alım programı başlatma kararı aldı. Yapı Kredi Yönetim Kurulu, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin faaliyet gösterilen sektörlere ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin bankanın gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirdi ve hissedarlarının yatırımlarının değerinin korunması amacıyla geri alım programı başlatma karar verdi.

8.5 MİLYON ADET PAY

Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı çerçevesinde banka, geri alıma konu edilebilecek azami pay tutarının bankanın 85.000.000 TL nominal değerinde her biri 1 kuruş nominal değerinde 8.500.000.000 adet pay olarak belirlenmesine karar verdi. Geri alım için ayrılacak fon ise Yapı Kredi’nin mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 750.000.000 TL olacak. Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınacak ve genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacak.

Geri alım işlemleri için belirlenen süre ise bir yılı aşkın olarak 15.05.2023 tarihine kadar devam etmesi planlanıyor.