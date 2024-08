Al Pacino'nun başrolünü üstlendiği 1983 yapımı 'Yaralı Yüz' (Scarface) filminin oyuncularından Angel Salazar, 68 yaşında hayata veda etti. Salazar, filmde Pacino'nun canlandırdığı 'Tony Montana' karakterinin sadık yardımcısı 'Chi Chi' karakterine hayat vermişti.

Angel Salazar kariyer boyunca 'A Stranger Is Watching', 'Where the Buffalo Roam', 'Walk Proud' ve 'Boulevard Nights' gibi yapımlarda rol aldı.

Son olarak 2022'de 'The Black Caesar' ve 2023'te 'The Gilbert Diaries: The Movie' filmlerinde rol alan Salazar, aynı zamanda komedyenlik de yapıyordu. Oyuncu, NBC dizisi 'Last Comic Standing'de oynamıştı.