Yeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarının aileleri Yeni Zelanda'ya hareket etti.

Yeni Zelanda'ya hareket eden kafilede, yaralı yakınlarının yanı sıra içlerinde Habertürk'ten Çetiner Çetin'in de bulunduğu gazeteciler de yer aldı. Habertürk, Yeni Zelanda yolculuğunda 30 bin feet yükseklikte Skype üzerinden canlı yayın yaptı.

Türkiye'den giden kafilenin, Yeni Zelanda'da saldırıların gerçekleştirildiği camileri ziyaret edeceği ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle de bir araya gelecekleri bildirildi.

Türk vatandaşı yaralıların, taşınabilir durumda olması halinde bu kişilerin Türkiye'ye de getirilebileceği ifade edilmişti.

Saldırının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda'ya gideceği açıklanmıştı.