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Yargı dizisinden beklenmedik ayrılık! Oyuncusundan açıklama geldi!

Pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizinin kilit karakterleri, sağlık sorunları sebebiyle projeye devam edemeyeceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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  • Yargı dizisinden beklenmedik ayrılık! Oyuncusundan açıklama geldi!

    Kanal D ekranlarının pazar günleri seyirci ile buluşan dizisi Yargı'da beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin ilk bölümünden beri kadroda olan Mehmet Yılmaz Ak, projeden ayrılıyor.
  • Yargı dizisinden beklenmedik ayrılık! Oyuncusundan açıklama geldi!

    Yargı dizisinin Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak’ın diziden ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. İlk olarak yapım şirketinden açıklama geldi ve çıkan söylentiler doğrulandı.
  • Yargı dizisinden beklenmedik ayrılık! Oyuncusundan açıklama geldi!

    Mehmet Yılmaz Ak’ın ayrılığı ile ilgili yapım şirketinden gelen açıklama şu şekilde: "Yargı dizimizin oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak, yaşadığı sağlık probleminin çalışmasına mani olduğunu belgeleyen uzman doktor raporunu yapım şirketimize sunmuş ve projemizden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Yargı hız kesmeyen hikâyesiyle izleyicisiyle buluşmaya devam edecek."
  • Yargı dizisinden beklenmedik ayrılık! Oyuncusundan açıklama geldi!

    Yapım şirketinden gelen açıklamadan sonra Mehmet Yılmaz Ak, sosyal medya hesabından seyircisine veda eden bir açıklama yaptı.
  • Yargı dizisinden beklenmedik ayrılık! Oyuncusundan açıklama geldi!

    İşte Mehmet Yılmaz Ak'ın sosyal medya hesabında yayınladığı duyurusu...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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