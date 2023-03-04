Mehmet Yılmaz Ak’ın ayrılığı ile ilgili yapım şirketinden gelen açıklama şu şekilde: "Yargı dizimizin oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak, yaşadığı sağlık probleminin çalışmasına mani olduğunu belgeleyen uzman doktor raporunu yapım şirketimize sunmuş ve projemizden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Yargı hız kesmeyen hikâyesiyle izleyicisiyle buluşmaya devam edecek."