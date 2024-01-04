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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava durumu nasıl? 5 Ocak hava durumu Meteoroloji raporu: İki bölge için kar uyarısı!

        Yarın hava durumu nasıl? 5 Ocak hava durumu Meteoroloji raporu: İki bölge için kar uyarısı!

        Hava durumu raporu, yarın plan yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Yurdun batısında yarın yağış beklenmezken doğu illeri için kar yağışı uyarısı yapıldı. Öte yandan yarın Karadeniz ve İç Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Malatya'da yağmur bekleniyor. Peki, yarın hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'den gelen Ankara, İzmir ve İstanbul 5 Ocak Cuma hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:12
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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