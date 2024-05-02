YARIN (3 MAYIS CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul yarın sağanak yağışlı ve kapalı. Sıcakıklar 17 derece civarında seyredecek.

Ankara da sağanak yağışlı olacak. Kapalı bir gökyüzü altında sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında değişecek.

İzmir ise çok bulutlu olacak. Bulutlu bir güne rağmen sıcaklıklar 26 dereceye kadar çıkacak.