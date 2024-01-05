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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Türkiye genelinde 6 Ocak Cumartesi hava durumu ile yarın yağmur var mı?

        Yarın hava nasıl olacak? İşte 6 Ocak Cumartesi hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? Haftasonu plan yapan birçok vatandaş 6 Ocak Cumartesi günü havanın nasıl olduğunu merak ediyor. Cumartesi günü Türkiye genelinde hava güneşli ve yağışsız olacak; bir süre daha kar yağışı beklenmiyor. İşte, 6 Ocak Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Türkiye genelinde son hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 09:25 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:25
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        Yarın hava nasıl olacak? Meteorolojinin haftalık tahminlerine göre yarın yani 6 Ocak Cumartesi günü Türkiye genelinde hava iyi gözüküyor. Ocak ayında beklenenin aksina bir süre daha kar yağışı olmayacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yarın hava nasıl olacak? İşte, 6 Ocak Cumartesi hava durumu...

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        İSTANBUL, ANKARA. İZMİR VE BURSA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteorolojiden gelen 5 günlük hava tahminlerine göre; 6 Ocak Çumartesi günü İstanbul'u yağışsız ancak güneşsiz bir hava bekliyor. Cumartesi günü hava sıcaklıkları 10 ila 16 derece arasında olacak.

        Ankara ise Cumartesi günü soğuk bir gün geçirecek. 1 ila 13 derece arasında değişecek sıcaklıklara, parçalı bulutlu yer yer güneşli hava eşlik edecek.

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        Bursa da tıpkı İstanbul gibi yağışsız ve kapalı bir havaya uyanacak. Sıcaklıklar 4 ila 19 derece arasında değişecek.

        İzmir Cumartesi günü diğer şehirlere göre daha sıcak bir havaya uyanacak. 10 ila 18 derece arasında değişen sıcaklıklara yağışsız ancak bulutlu bir hava eşlik edecek.

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        6 OCAK CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye, Cumartesi günü genel olarak güneşli bir güne uyanacak. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrederken; Cumartesi günü Türkiye'nin genelinde yağmur veya kar yağışı gözükmüyor.

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        İSTANBUL'DA BUGÜN (5 OCAK CUMA) HAVA NASIL?

        İstanbul bugün güneşli bir güne uyandı. Bugün hava güneşli seyrederken; sıcaklıklar da 10 ila 14 derece arasında değişecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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