Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Türkiye genelinde 6 Ocak Cumartesi hava durumu ile yarın yağmur var mı?

Yarın hava nasıl olacak? İşte 6 Ocak Cumartesi hava durumu Yarın hava nasıl olacak? Haftasonu plan yapan birçok vatandaş 6 Ocak Cumartesi günü havanın nasıl olduğunu merak ediyor. Cumartesi günü Türkiye genelinde hava güneşli ve yağışsız olacak; bir süre daha kar yağışı beklenmiyor. İşte, 6 Ocak Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Türkiye genelinde son hava durumu... Habertürk Giriş: 05.01.2024 - 09:25 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:25 facebook

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Yarın hava nasıl olacak? Meteorolojinin haftalık tahminlerine göre yarın yani 6 Ocak Cumartesi günü Türkiye genelinde hava iyi gözüküyor. Ocak ayında beklenenin aksina bir süre daha kar yağışı olmayacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yarın hava nasıl olacak? İşte, 6 Ocak Cumartesi hava durumu...

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İSTANBUL, ANKARA. İZMİR VE BURSA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK? Meteorolojiden gelen 5 günlük hava tahminlerine göre; 6 Ocak Çumartesi günü İstanbul'u yağışsız ancak güneşsiz bir hava bekliyor. Cumartesi günü hava sıcaklıkları 10 ila 16 derece arasında olacak. Ankara ise Cumartesi günü soğuk bir gün geçirecek. 1 ila 13 derece arasında değişecek sıcaklıklara, parçalı bulutlu yer yer güneşli hava eşlik edecek.