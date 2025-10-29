29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sona ererken, tatilin uzayıp uzamayacağı sorusu gündeme geldi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler 30 Ekim 2025 Perşembe günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini öğrenmek istiyor. Resmi tatil takvimine göre yalnızca 28 Ekim öğleden sonrası ve 29 Ekim günü tatil sayılıyor. Peki, 30 Ekim’de okullar açık mı, dersler normal şekilde devam edecek mi? Detaylar haberimizde...