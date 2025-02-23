İÇ BÖLGELERDE SON DURUM

Anadolu’da kar yağışı her yerde görülmediği için ve medyanın gözü İstanbul’da olduğu için, Konyalı, Antalyalı, İzmirli, Niğdeli, Afyonkarahisarlı, Eskişehirli ve sadece bir parça kar yağmış olan Ankaralı okurların gönlünü almalıyız. Bu ne panik kardeşim diyen Sivaslıları alttan almalıyız. İnsanlara fazlaca İstanbul havası anlattığımız için, memleketlerinde o kadar kar göremedikleri ve sadece buz gibi havada kaldıkları için bir gönül borcumuz var.

Fakat bu durum İstanbul’un başına nadiren gelen, 16-18 milyon insanın yaşadığı (o aradaki tahmin aralığı olan 2 milyon, bir çok şehrin nüfusundan büyük) bu iki yakaya yayılmış şehirde duran sosyal hayat ve ekonomik faaliyet, diğer tüm şehirleri de bir yerde etkiliyor. Normalde hava sıcaklıkları yıl içerisinde özellikle kıyılar için 0°C’nin altına pek düşemiyor. Kış aylarında 0°C’nin altında hissediyoruz, ama meteorolojik ölçümlerin yapıldığı siperlikli, rüzgar korumalı ve gölge alanlarda 5°C ölçebiliyoruz. Kuzey yönlerden sert esen rüzgarlar hissedilen sıcaklığı ve cildimizin nem oranını düşürüyor. Bu sert soğuklarda özellikle çalışmakta olanlara yardımcı olmakta yarar var.

Soğuk hava dalgası Batı Sibirya ve Rusya’nın kuzeylerinden, güney enlemlere uzandı ve geniş Türkiye’ye tam cepheden çarptı. Üstümüzden de güneye inmeye devam ediyor, Kıbrıs’ta bile alışık olmadık bir soğuk var. Bu kadar geniş alanlarda, ülkeler ve kıtalar arası değişen havalar, soğuk ile ılık denizlerin teması, enerji alış verişi ve ülkeyi Sibirya’ya çeviren soğuk akışı derken insanın gözden kaçırdığı ilginç durumlar yaşanıyor.