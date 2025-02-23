Yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil oldu?
Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle bazı bölgelerde ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve güvenlik endişeleri nedeniyle, öğrenciler ve veliler okullarda tatil olup olmayacağını merakla bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son uyarılar, hava koşullarının ciddiyetini gözler önüne sererken, eğitime ara verilmesi konusunda gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 24 Şubat Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar...
Türkiye’nin birçok ilinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası, günlük yaşamı zorlaştırıyor. Bazı bölgelerde ulaşım güçlükle sağlanırken, öğrenciler ve veliler “Yarın okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji’nin yaptığı uyarılar doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesi beklentisi artmış durumda. Yetkililerden gelecek resmi duyurularla 24 Şubat Pazartesi günü hangi illerde okulların tatil edileceği netleşecek. Peki, 24 Şubat yarın okullar tatil edildi mi, kar tatili veren iller hangileri? İşte merak edilenler...
24 ŞUBAT PAZARTESİ YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Doğu Karadeniz’de bugünden itibaren özellikle Artvin-Rize arasında tüm köy yolları ulaşıma kapanabilir, şimdiden Karadeniz sahi yolu dahil olmak üzere, ulaşımın durabileceği ve yolda ulaşımın kesintilerle ilerleyebileceği (karayolları ve görevlilerin çalışmaları ile) tahmin ediliyor. Artvin ve çevresinde 1 metrenin üzerinde kar henüz dağlara ulaşmadan görebileceğiz. İyice yüksek kesimlerde ise muhtemelen yetişkin bir insan boyunu aşan miktar kar yağacaktır. Erzurum-Artvin-Rize çevresindeki kayak tesislerinde, bu bölgelere ulaşım yapılan yollarda çığ düşme tehlikesi beliriyor. Özellikle yarından sonra ve 24 Şubat Pazartesi günü heyelan, çığ, ağaç devrilmesi, kayaların düşmesi gibi riskler, yüksekte olan Karadeniz yollarını bekliyor. Bu duruma uygun davranmak ve acil durumlar dışında yollara çıkmamakta yarar var.
İÇ BÖLGELERDE SON DURUM
Anadolu’da kar yağışı her yerde görülmediği için ve medyanın gözü İstanbul’da olduğu için, Konyalı, Antalyalı, İzmirli, Niğdeli, Afyonkarahisarlı, Eskişehirli ve sadece bir parça kar yağmış olan Ankaralı okurların gönlünü almalıyız. Bu ne panik kardeşim diyen Sivaslıları alttan almalıyız. İnsanlara fazlaca İstanbul havası anlattığımız için, memleketlerinde o kadar kar göremedikleri ve sadece buz gibi havada kaldıkları için bir gönül borcumuz var.
Fakat bu durum İstanbul’un başına nadiren gelen, 16-18 milyon insanın yaşadığı (o aradaki tahmin aralığı olan 2 milyon, bir çok şehrin nüfusundan büyük) bu iki yakaya yayılmış şehirde duran sosyal hayat ve ekonomik faaliyet, diğer tüm şehirleri de bir yerde etkiliyor. Normalde hava sıcaklıkları yıl içerisinde özellikle kıyılar için 0°C’nin altına pek düşemiyor. Kış aylarında 0°C’nin altında hissediyoruz, ama meteorolojik ölçümlerin yapıldığı siperlikli, rüzgar korumalı ve gölge alanlarda 5°C ölçebiliyoruz. Kuzey yönlerden sert esen rüzgarlar hissedilen sıcaklığı ve cildimizin nem oranını düşürüyor. Bu sert soğuklarda özellikle çalışmakta olanlara yardımcı olmakta yarar var.
Soğuk hava dalgası Batı Sibirya ve Rusya’nın kuzeylerinden, güney enlemlere uzandı ve geniş Türkiye’ye tam cepheden çarptı. Üstümüzden de güneye inmeye devam ediyor, Kıbrıs’ta bile alışık olmadık bir soğuk var. Bu kadar geniş alanlarda, ülkeler ve kıtalar arası değişen havalar, soğuk ile ılık denizlerin teması, enerji alış verişi ve ülkeyi Sibirya’ya çeviren soğuk akışı derken insanın gözden kaçırdığı ilginç durumlar yaşanıyor.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ KAR DUYABİLİRİZ
İstanbul gibi aşırı kalabalık metropoller, güne başladıktan sonra hızla ısınmak ve hareket etmek istiyor. Kaloriferler, verimsiz ısı yalıtımı yüzünden kendini zor ısıtan binalar, otomobiller otobüsler toplu taşınma derken yüzbinlerce noktadan ısı kaynağı gibi atmosferi alttan ısıtıyoruz. Yer yüzeyinden yukarı doğru şehir üstünde ısınan havanın biraz yükselebilmesi, yani araya sıcak kaçması ile farklı seviyelerde farklı sıcaklıklarda, bir ısınıp bir soğuyan, sonra tekrar ısınan bir yapı oluşuyor. Bu durum şehir üzerinde 20-30 dakika varlığını sürdürüp biterken, Karadeniz adeta sıcak bir küvet gibi, üstünden akan soğuk atmosfer parçasına su buharı katıyor. Bu su buharı vakumu, yukarı aşağı gidip gelen kentilyonlarca partikül demek. Ve bu sürtüşme elektrik şarjı oluşturabiliyor, dolayısıyla alttan ısıtabilme kabiliyeti olan büyük şehirlerde bazen gök gürültülü kar görebilir duyabiliriz. (bir de konvektif alan üretebilen diğer yerlerde, nadiren kırsalda)
Mor, turuncu kızıl renklerle bulutların içinden yere, ya da yine buluttan buluta akışını sürdüren şarj, doğanın gücünü kıymetini hatırlatıyor. Kar oldukça güzel ve özlenen bir doğa olayı, fakat tadını gerçekten büyük şehirlerde bir tek çocuklar çıkarıyor. Çalışmak zorunda olan özellikle kuzey ilçelerdeki insanların, kaldırımda yürürken dahi kayıp ciddi yaralanma riski bulunuyor. Bu gece ve yarın sabah beklenen bu buzlanmaya hazır olalım. Ciddi trafik kazaları yaşamadan yılın bu en soğuk günlerini atlatalım.
24 ŞUBAT PAZARTESİ İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK, KAR YAĞACAK MI?
Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altında. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da kar yağışının pazar ve pazartesi günü de devam edebileceğini söyledi.
İstanbul’da Karadeniz’in bir su buharı havuzu gibi yerden yukarı aranan nemi sağlamasıyla, kuzeyden güneye de hareket eden soğuk akışın bu su buharıyla bulutlarını geliştirmesi kar görmemizi sağlıyor. Deniz etkisi ile gelişimini sürdüren yağış bulutları bugün içinde, gece daha seyrek aralıklarla, pazar gün içinde ve hatta pazartesi sabahı dahi İstanbul’a kar bırakabilir. İstanbul-Kocaeli-Düzce-Bartın bu yağışların en uzun süreceği alan olarak görünüyor. Kar yağışlarının pazartesi kesilmiş olma ihtimali yükseliyor fakat hava sıcaklıkları gündüz gece pek yükselmiyor, en çok 3-4°C’lere çıkıp yeniden -1°C’lere düşen sıcaklıklar, pazartesi sabahı yolları oldukça riskli ve kaygan yapabilir.
TRAFİK YASAĞI HAKKINDA AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokuryelere yönelik trafiğe çıkma kısıtlamasının, yapılan değerlendirmeler sonucunda yarın saat 08.00 itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.
Gül, kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla ilgili tedbirlere ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Vali Gül, paylaşımında, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.
YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valisi Davut Gül konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"
24 ŞUBAT PAZARTESİ HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
GİRESUN
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi. İl genelinde 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi. Öte yandan, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü de yarın üniversitedeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.
BARTIN
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. Bu doğrultuda yarın il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır."
ZONGULDAK
Zonguldak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri kapalı olacak.
Ayrıca, il genelinde planlanan hizmet içi eğitimler ve e-sınavlar da ertelendi. Valilik açıklamasında, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin durumu hakkında da bilgi verildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan annelerin durumu, hizmetin gereklilikleri doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecek. Öte yandan, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.
SAMSUN
24 Şubat 2025 Pazartesi günü Samsun'da bulunan okullarda eğitim öğretime 1 günlüğüne tedbir amaçlı ara verildi Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:
"Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre, ilimizde etkisini sürdürecek olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden
TEDBİR AMAÇLI OLARAK İLİMİZ GENELİNDEKİ; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat 2025 Pazartesi günü 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli; Hamileler, Engelliler, Çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır."