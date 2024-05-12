Yaş çay alım fiyatı belli oldu Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği bildirilerek, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir" ifadesi kullanıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 12.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:05 facebook

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