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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yaş çay alım fiyatı belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Yaş çay alım fiyatı belli oldu

        Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği bildirilerek, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir" ifadesi kullanıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:05
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        Yaş çay alım fiyatı belli oldu
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        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, 2024 yılı yaş çay alım fiyatlarına ilişkin, paylaşım yapıldı.

        2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun."

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