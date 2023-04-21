Buna neyin sebep olduğu bilinmiyor, hâlâ yanıtlanmamış birçok soru var ama yine de Jill'e göre bu durum, yaşadığı travmaların bir sonucu.

Price'ın çocukluğunun en önemli travması, 8 yaşında Los Angeles'a taşınmasıydı, New Jersey'deki evini çok seviyordu. Ayrıca, ona sürekli yemek yememesi için için baskı yapan bir annesi vardı.

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