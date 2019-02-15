Uşak'ın Banaz ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında, daha önce birlikte yaşadığı iddia edilen kadını rehin alan Çetin Kaplan, olaya müdahale etmek için gelen polis ekiplerine ateş açtı. Olayda göğsünden vurulan polis memuru Mehmet A. (37) ağır yaralandı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Mehmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

KADININ BAŞINA SİLAH DAYADI

Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin gelen ihbar üzerine adrese gittiği, rehin alınan kadının kızının Mehmet A.'ya kapıyı açtığı öğrenildi. İçeri giren polis memuru Mehmet A. olaya müdahale edince, kadının başına tabanca dayayan şüpheli tarafından göğüs boşluğundan vurularak şehit edildi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

AA, İHA ve DHA'da yer alan haberlere göre polisi şehit eden Çetin Kaplan da polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Kaplan hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı.