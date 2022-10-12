Yasak aşkın fotoğrafı Dilara'yı öldürdü! 0:00 / 0:00

DHA

Erzurum'da yaşayan Köç ailesinin 4 çocuğundan 2'ncisi olan Dilara Köç (20), 8 Ekim'de çalıştığı iş yerinin yöneticisiyle tartıştıktan sonra ayrıldı. Arkadaşlarıyla 9 Ekim'de buluşmak istediğini söyleyen Dilara, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı.

DİLARA'NIN TELEFONUNU BİR KADIN AÇTI DHA'da yer alan habere göre akşam kızlarının geri dönmemesi üzerine Köç Ailesi, cep telefonundan aradı. Defalarca çalmasına rağmen telefona cevap veren olmadı. Ailenin ısrarlı aramaları sonrası Dilara'nın telefonuna cevap veren ve arkadaşı olduğunu söyleyen kadın, "Dilara, telefonunu evde bırakarak markete gitti" dedi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU Kızlarını bir daha arayan aile, bu kez cep telefonunun kapalı, ulaşılamıyor olduğunu anladı. Aile, emniyete giderek kızları hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU Polise kayıp ihbarı verilen Dilara Köç'le ilgili acı haber, sabah saatlerinde geldi. Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, 12 katlı inşaatın önünde yerde yatan genç kızı gördü.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Bekçilerin bilgi vermesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Dilara Köç olduğunu tespit ettikleri kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PATRONU DA GÖZALTINA ALINDI Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla bağlantısı olabileceği Ç.F., Ş.C. ve B.Ö.'yü gözaltına aldı. Dilara'nın tartışarak ayrıldığı iş yerinin sorumlu müdürü A.K. ise akşam saatlerinde ekipler tarafından yakalandı. 2'si kadın 4 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

DİLARA TOPRAĞA VERİLDİ Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Dilara Köç için Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Dilara'nın cenazesi Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 4 kişi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI Erzurum'da, ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Dilara Köç'ün, inşaatın önünde ölü bulunmasının ardından 'tehdit' ve 'şantaj' suçlamarıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden Çağla Fatmanur Eğilmez (23), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ş.C., B.Ö. ve A.K. de adli kontrolle serbest kaldı.