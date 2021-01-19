Yasak Elma dizisinde heyecan gittikçe artıyor. Bu akşam ekranlara gelen son bölüm sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...

YASAK ELMA 94. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Ender ve Şahika’nın ona yaptığı oyundan sonra onlara güzel bir ders vermek için harekete geçer.

Çağatay, Yıldız’ın sürekli bir olaylara karışmasından rahatsız olmaya başlamıştır.

Ender ve Şahika, Cansu’yu kullanarak Hasan Ali’yi alt etmek için plan yaparlar.

YASAK ELMA 95. BÖLÜM YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Yasak Elma 95. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...