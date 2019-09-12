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HaberlerKültür-Sanat

Yaşam Boyu Onur Ödülü alacaklar

Zuhal Olcay ile Zülfü Livaneli, Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü' alacak

Zuhal Olcay, Zülfü Livaneli

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 26'ncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde verilecek onur ve emek ödüllerinin sahipleri açıklandı. Festival kapsamında düzenlenecek törenlerde Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri Zuhal Olcay ve Zülfü Livaneli'ye; Orhan Kemal Emek Ödülleri ise Derya Ergün ve Erdoğan Engin'e verilecek.

Erdoğan Engin ile Derya Ergün'e ödülleri 23 Eylül'de, Zuhal Olcay ile Zülfü Livaneli'ye ise 28 Eylül'de takdim edilecek.
2019 Pazartesi akşamı düzenlenecek açılış toplantısında sahiplerine takdim edilecek.

 

 

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