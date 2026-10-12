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        Haberler Yaşam 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali sona erdi

        10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali sona erdi

        Bu yıl onuncusu gerçekleşen ve "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla organize edilen üç günlük Adana Lezzet Festivali sona erdi. Huzur ve güven içerisinde bir festival yaşandığını belirten Adana Valisi Yavuz, "Alanımızda, Adanamızda yüz binlerce vatandaşımızı ağırladık. Sıfır atık anlayışıyla festivalimizi düzenledik. Tüm ürünlerimizi sıfır atık anlamında biyoçözünür üretmeye gayret ettik. İnşallah önümüzdeki yıllarda da hem ülkemizdeki farklı festivallere hem Adana'daki etkinliklere de bu anlayışı yerleştirmek, örnek olmak istiyoruz." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 10:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Adana Lezzet Festivali sona erdi

        Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, son gününde gastronomi meraklılarını bir araya getirdi. Merkez Park'ta "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla organize edilen ve 9 Ekim'de başlayan festival, sona erdi.

        Alandaki stantları gezen ziyaretçiler, coğrafi işaret tescilli Adana kebabının yanı sıra ciğer, şırdan ve şalgam gibi yöresel ürünleri tattı. Festivalde, Adana'ya özgü yemekler ve sokak lezzetlerinin yanı sıra Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hindistan mutfaklarından seçkiler de yer aldı.

        Şefler Mehmet Yalçınkaya, Türev Uludağ ve Alican Sabunsoy da "Adana Sofrasına Hoş Geldiniz" etkinliğinde kent mutfağına ilişkin ziyaretçilerle sohbet etti.

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        Adana Valisi Mustafa Yavuz

        "HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE BİR FESTİVAL GEÇTİ"

        Adana Valisi Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz festival alanını gezdi, stant görevlileri ve ziyaretçilerle sohbet etti. Basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Vali Yavuz, Adanalılara, gösterdikleri misafirperverlik nedeniyle teşekkür etti.

        Yavuz, festivalin son gününde yapılan etkinliklere ilişkin şöyle konuştu:

        "Cuma gününden bugüne kadar il içinden, il dışı ve yurt dışından misafirlerimiz geldiler. Alanımızda, Adanamızda yüz binlerce vatandaşımızı ağırladık. Şu ana kadar gerçekten hiçbir önemli olay olmadan, huzur ve güven içerisinde bir festival ortamı oldu. Bu anlamda huzur ve güven içerisinde bir festival geçti. Bizim için kıymetli olan taraflarından birisi de buydu.

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        "SIFIR ATIK ANLAYIŞIYLA FESTİVALİMİZİ DÜZENLEDİK"

        " Festivalde "atık yönetimine" önem verdiklerini vurgulayan Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

        "Sıfır atık anlayışıyla festivalimizi düzenledik. Tüm ürünlerimizi sıfır atık anlamında biyoçözünür üretmeye gayret ettik. Temiz, hijyenin ön planda tutulduğu bir festival yapmaya çalıştık. Bu saate kadar da bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Gerçekten alanımızı ciddi bir ekip temizledi ve temiz tuttular. Sıfır atık anlayışını hakim kılmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da hem ülkemizdeki farklı festivallere hem Adana'daki etkinliklere de bu anlayışı yerleştirmek, örnek olmak istiyoruz."

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        "Çok güzel işler yaptık" 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde stant açan kebapçı Cihangir Korkmaz, AA muhabirine, organizasyonun renkli geçtiğini söyledi.

        Festivalin, Adana'nın tanıtımına katkı sunduğunu ifade eden Korkmaz, "Çok güzel işler yaptık. Yurt dışından ve şehir dışından çok güzel misafirlerimiz geldi. Onlara gerçek kebabı, şırdanı ve mumbarı yedirmeye çalıştık. Herkes mutlu çünkü burada sadece lezzet yok eğlence, coşku, konserler ve etkinlikler var. Katılan herkes çok memnun." dedi.

        KIRAÇ KONSERİYLE SONA ERDİ

        Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin son gününde, şarkıcı Kıraç konser verdi.

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        Merkez Park'ta "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla organize edilen ve 9 Ekim'de başlayan festival kapsamındaki konsere çok sayıda kişi katıldı. Parçalarını seslendiren Kıraç'a müzikseverler de eşlik etti.

        Kıraç'ın performansı Adanalı müzikseverler tarafından alkışlandı. Festivalin son gününde Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı müzik grubu ve solistleri de Seyhan Nehri üzerinde kurulan sahnede sevilen şarkıları seslendirdi.

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        #Adana Lezzet Festivali
        #adana
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