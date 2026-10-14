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        Haberler Yaşam Bodrum'un derinliklerinde yatan 5 gemi batığı görüntülendi!

        Bodrum'un derinliklerinde yatan 5 gemi batığı görüntülendi!

        Roma ve Bizans dönemlerine ait 5 gemi batığının bulunduğu Yassıada sığlığı, tarihi eserleri ve su altı zenginliğiyle dikkati çekiyor. Bölgedeki batıklar, su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 10:03 Güncelleme:
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        5 batık üst üste yatıyor! Bodrum açıklarında kaydedildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Roma ile Bizans dönemlerine ait batıkların bulunduğu Yassıada sığlığındaki tarihi eserler, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan özel izin doğrultusunda, Bodrum Deniz Ticaret Odası ve bölgedeki dalış merkezlerinin ortak girişimleriyle dalışa açılan Yassıada, Türkiye'nin en dikkati çekici doğal su altı müzelerinden biri olarak kabul ediliyor.

        Tarih boyunca deniz ticaret yolları üzerinde yer alan ve tehlikeli yapısıyla bilinen sığlıkta, Roma ve Bizans dönemlerine ait 5 ayrı gemi batığı üst üste bulunuyor. Tarihi batıkların yanı sıra yakın geçmişte batan Lübnan bayraklı yük gemisinin de bulunduğu bölge, su altı ekosistemi ve zengin tarihi dokusuyla görsel şölen sunuyor.

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        Suyun metrelerce altında binlerce yıllık amforalar ve tarihi eserler ilk günkü ihtişamını korurken, bölgeye düzenlenen dalışlar sayesinde geçmişin izleri gün yüzüne çıkarılıyor.

        SAHİL GÜVENLİK VE UZMAN EĞİTMENLER GÖZETİMİNDE DALIŞ

        Tahsin Ceylan, güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu bölgeye özel dalış gerçekleştirdi. Dalışta Ceylan'a, Bodrum Sahil Güvenlik Dalış Timleri, uzman dalış eğitmeni Ahmet Yaşar ile su altı fotoğrafçısı ve dalış eğitmeni Mehtap Akbaş Çiftci de eşlik etti.

        Ekipler ve uzman eğitmenler eşliğinde sular altındaki tarihi mirası yerinde inceleyen dalgıçlar, su altı dünyasının zenginliğini ve binlerce yıllık tarihin izlerini kadrajlarına yansıttı.

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        Aşkın Canbazoğlu, AA muhabirine, Yassıada'nın kendisi için çok özel bir yer olduğunu söyledi.

        Bölgede 1981-1983'te Kültür Bakanlığı bünyesinde çalışırken su altı arkeoloğu olarak dalışlar yaptığını ifade eden Canbazoğlu, batıkların ilginç olduğunu ve batık geminin de orada bulunmasının ayrı bir özellik taşıdığını belirtti.

        Alanda 1961-1964 yıllarında Roma batığının kazıldığını anlatan Canbazoğlu, şöyle konuştu:

        "Kazılar ondan sonra durdu. 1974'te tekrar başladı, 1981-1983'te ben de oradaydım. Benim de çalıştığım dönemde biz Osmanlı batığını kazdık. 3 tane batık kazısı yapıldı. Diğerlerinin kazı yapılacak bir özelliği yok. Bölgenin hep turizme açılması için çaba sarf ettik, çünkü orası arkeoloji dünyasında en önemli yerlerden bir tanesi ve Yassıada sığlıkları çevresinde tespit edilen 10-11 batık var. Hatta bir tanesi Lübnan bandıralı sac batığı. Onun dibi 20 metrelerdedir. Dibinde de Rodos batığı var, milattan sonra 2. yüzyıldan kalma."

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        Ceylan ise geleceğe miras olarak bu bölgenin Türkiye'nin en önemli su altı arkeolojik alanı olduğunu ifade ederek, dalış turizmine kazandırılması ve yurt dışı tanıtımının yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

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