Evinin yüzde 90’ını toprağın altına gizledi! Dışarıdan bakınca kimse fark etmiyor

ÇATISINDAKİ BİTKİLERİN BAKIMI YAPILIYOR

Evin dikkat çeken özelliklerinden biri de çatısının sıradan bir çatı gibi görünmemesi. Toprak ve bitkilerle kaplı yüzeyin bakımı düzenli olarak yapılıyor. Emlak danışmanının aktardığı bilgilere göre çatıda yetişen bitkilerin gerektiğinde çim biçer gibi kesilmesi gerekiyor.