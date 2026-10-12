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        Haberler Yaşam Evinin yüzde 90’ını toprağın altına gizledi! Dışarıdan bakınca kimse fark etmiyor

        Evinin yüzde 90’ını toprağın altına gizledi! Dışarıdan bakınca kimse fark etmiyor

        ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan sıra dışı bir ev, büyük ölçüde toprağın altına inşa edilen mimarisiyle dikkat çekiyor. Çatısı toprak ve bitkilerle kaplı olan yapı, dışarıdan bakıldığında çevresindeki doğal görünümle bütünleşiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        İlk bakışta yeşilliklerle kaplı sıradan bir yamaç gibi görünüyor. Ancak bu görüntünün altında, alışılmış evlerden oldukça farklı bir yaşam alanı bulunuyor. ABD'nin Ohio eyaletindeki Huron kentinde yer alan ev, büyük bölümünün toprağın altında kalması ve bitkilerle örtülü çatısıyla görenlerin ilgisini çekiyor.

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        EVİN YÜZDE 90'I TOPRAĞIN ALTINDA

        1977 yılında inşa edilen ev, bir yamacın içine yerleştirilmiş mimarisiyle öne çıkıyor. Yapının yaklaşık yüzde 90'ı toprağın altında bulunuyor. İnşaatın ardından üzeri toprakla kaplanan evin çatısında da bitkiler yetişiyor.

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        Bu tasarım, yapının çevredeki doğal görünümle bütünleşmesini sağlıyor. Dışarıdan bakıldığında bir evden çok yeşilliklerle kaplı bir araziyi andıran yapı, alışılmış konut mimarisinden ayrılıyor.

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        ÇATISINDAKİ BİTKİLERİN BAKIMI YAPILIYOR

        Evin dikkat çeken özelliklerinden biri de çatısının sıradan bir çatı gibi görünmemesi. Toprak ve bitkilerle kaplı yüzeyin bakımı düzenli olarak yapılıyor. Emlak danışmanının aktardığı bilgilere göre çatıda yetişen bitkilerin gerektiğinde çim biçer gibi kesilmesi gerekiyor.

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        Toprağın altına yerleştirilmiş olması, evin tamamen karanlık olduğu anlamına gelmiyor. Pencereler ve çatı pencereleri, gün ışığının iç mekanlara ulaşmasına yardımcı oluyor.

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        ÜÇ YATAK ODASI VE İKİ BANYOSU VAR

        Yaklaşık 195 metrekarelik yaşam alanına sahip evde üç yatak odası ve iki banyo bulunuyor. Huron Nehri kıyısındaki yaklaşık 3,2 hektarlık arazi üzerinde yer alan yapı, doğal çevresiyle de öne çıkıyor.

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        Ev, Ağustos 2026'da 850 bin dolar fiyatla satışa çıkarıldı. Toprağın altına gizlenen mimarisiyle dikkat çeken yapı, alışılmışın dışındaki tasarımıyla sıra dışı ev örnekleri arasında yer alıyor.

        *Kaynak: Realtor.com ve Zillow’da yayımlanan emlak ilanı ve yapı bilgileri.

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        #ev
        #ABD
        #Ohio
        #mimari
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