Gaziantep Büyükşehir'den kadın üreticilere güçlü destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılması ve kırsal kalkınmanın sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla kadın kooperatiflerine yönelik desteklerini sürdürüyor.

Tarımsal üretimden gıda işlemeye, modern kurutma teknolojilerinden paketlemeye kadar birçok alanda hayata geçirilen projelerle kadınların üretim kapasitesi artırılırken yerel ürünlere katma değer kazandırılıyor. Oğuzeli, İslahiye, Karkamış, Araban ve Nurdağı’nda yürütülen çalışmalar, kadın emeğini ekonomik güce dönüştürmeyi ve bölgesel kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kadınların üretimde daha fazla yer alması, kendi ekonomik güçlerini oluşturması ve kırsal kalkınmanın etkin aktörleri haline gelmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar, kent genelinde farklı projelerle hayata geçiriliyor.

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KADIN KOOPERATİFLERE DESTEK ÜRETİMİN DESTEKLENMESİNE KATKI SUNUYOR

Kadın kooperatiflerinin üretim altyapısına yapılan yatırımlar, kırsal bölgelerde ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine ve yerel üretimin desteklenmesine katkı sunuyor. Üretim tesislerinin yanı sıra eğitim, teknoloji, işleme ve pazarlama imkanlarının bir arada ele alınması, kadınların yalnızca üretici olarak değil, ekonomik kalkınmanın etkin paydaşları olarak güçlenmesine zemin hazırlıyor.

Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında kadın kooperatiflerinin üretim altyapıları güçlendiriliyor, işleme ve paketleme tesisleri kuruluyor, makine ve ekipman desteği sağlanıyor.

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Kamu kurumları, kalkınma ajansları ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen iş birlikleriyle yürütülen projeler, kadınların yalnızca tarımsal üretime katılmasını değil, ürünlerini işleyerek pazara sunmasını da amaçlıyor. Böylece yerel tarım ürünlerinin ekonomik değerinin artırılması, üreticilerin desteklenmesi ve kırsal bölgelerde istihdam imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, her ilçenin tarımsal potansiyelini ve yerel ürünlerini dikkate alan projelerle kadın kooperatiflerinin üretimden pazarlamaya uzanan süreçlerde daha etkin rol üstlenmesine katkı sağlıyor.

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OĞUZELİ’NDE TARIM, GASTRONOMİ VE TEKNOLOJİ BULUŞUYOR

Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kadın üreticileri destekleyen çalışmalarının öne çıkan örnekleri arasında yer alıyor. İpekyolu Kalkınma Ajansı ile ortak yürütülen “Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin; Tarıma Değer, Kadına Değer, Topluma Değer” projesi kapsamında Oğuzeli ilçesi Sazgın Mahallesi’nde kadınların tarım ve gıda alanında eğitim alabilecekleri Tarım Okulu, diğer adıyla Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi kuruldu.

Toplam 45 bin metrekarelik alan üzerine kurulan merkezde 25 bin metrekarelik sera alanı ile 2 bin 500 metrekarelik gıda işletmesi bulunuyor. Örtü altı fide, fidan, meyve ve sebze yetiştiriciliğine imkan sağlayan sera alanının yanı sıra nar ve üzüm işleme ile dondurarak kurutma tesisleri de merkez bünyesinde yer alıyor.

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Proje kapsamında 200 kadına kooperatifleşme eğitimi verildi. Eğitimlerin ardından gönüllü kadınların bir araya gelmesiyle Oğuzeli Ezogelin Kadın Kooperatifi kuruldu ve kadınların dondurarak kurutma tesisinde üretim yapabilmesinin önü açıldı.

Gıdaların besin değerlerini mümkün olduğunca koruyarak kurutulmasına imkan veren modern teknoloji, kadın üreticilerin geleneksel üretim yöntemlerinin yanı sıra yenilikçi uygulamalarda da yer almasını sağlıyor. Kadınlar, bu tesis sayesinde teknolojik üretim süreçlerinde deneyim kazanırken tarımsal ürünlerin işlenerek farklı pazarlara sunulmasına da katkıda bulunuyor.

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Oğuzeli’nde yürütülen bir diğer çalışma ise “Bağlar ve Narlar İçinde Bir Şehr-i Ayıntabı” projesi oldu. GAP ve Gaziantep Valiliği ile ortak gerçekleştirilen proje kapsamında Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi bünyesinde nar ve üzüm işleme entegre tesisi kuruldu. Kadın kooperatiflerinin tesiste üretim yapmasına imkan tanıyan projeyle yerel ürünlerin değerlendirilmesi, bölge ekonomisinin güçlendirilmesi ve istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Kooperatifin üretim altyapısını geliştiren bir diğer destek de Ticaret Bakanlığının Koop-Des programı kapsamında sağlandı. “Koop-Des Nar Pekmezi Üretim Tesisi” projesiyle yüzde 75 oranında makine ve ekipman hibe desteği almaya hak kazanan kooperatifin nar işleme tesisine ilave makineler kazandırıldı.

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Kadın emeğinin pazara ulaşması noktasında da önemli bir aşama kaydedildi. Oğuzeli Ezogelin Kadın Kooperatifi, kurutmalık ürünlerin satışı için Metro Market ile yürüttüğü görüşmelerin ardından bitkisel üretim ve gıda güvenliği denetimlerinden geçti. Denetim sürecinin tamamlanmasıyla marketle sözleşme yapan kooperatif, kurutmalık ürünlerini tedarik etmeye başladı. Bu gelişme, kadın kooperatiflerinin üretim kapasitesini güvenilir tedarik süreçleriyle buluşturması bakımından önem taşıyor.

İSLAHİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÜRETİM, GELENEKSEL LEZZETLERLE KALKINMA

Gaziantep’in tarımsal üretim potansiyeli yüksek ilçelerinden İslahiye’de, Yesemek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla kadınların üretimdeki rolü güçlendiriliyor.

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Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile ortak yürütülen “Güneş Enerjisi ile Biber Kurutma Tesisi” projesi kapsamında kurulan tesiste kadınlar, güneş enerjisinden yararlanarak kırmızı pul biber, biber ve domates salçası, kuru domates, üzüm pekmezi ve koruk ekşisi gibi geleneksel ürünler hazırlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin teşvikleriyle bir araya gelen kadınların kurduğu kooperatif, yerel ürünleri değerlendirerek kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmelerine katkı sağlıyor. Üretim için gerekli altyapının oluşturulması, kadınların kendi emekleriyle gelir elde edebilecekleri bir çalışma alanına kavuşmalarını destekliyor.

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İslahiye’de üretimin geliştirilmesine yönelik bir diğer çalışma ise Kızılay ile gerçekleştirildi. Proje kapsamında Yesemek Kadın Kooperatifinin üretim tesisine salça yapım makinesi ve gerekli ekipmanlar kazandırıldı. Böylece kooperatifin üretim imkanlarının geliştirilmesi ve işleme süreçlerinin desteklenmesi amaçlandı.

İlçede üzüm üreticilerine yönelik olarak GAP ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan “Yaş Üzüm İşleme ve Paketleme Tesisi” projesinde de önemli bir aşamaya ulaşıldı. Üzüm üretiminin yoğun olduğu İslahiye’de üreticilerin ürünlerine katma değer kazandırmak ve ekonomik faydayı artırmak amacıyla planlanan tesisin makine alımları ve teslimleri gerçekleştirildi. İnşaat çalışmaları ile makine kurulumları tamamlanan tesisin yeni sezonda açılarak üretime başlaması planlanıyor.

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KARKAMIŞ’TA NANE ÜRETİCİLERİNE İŞLEME VE PAZARLAMA DESTEĞİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Karkamış’ın tarımsal ürünlerinden nanenin işlenmesi ve pazara hazırlanması için de çalışma yürüttü.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan ortak protokol kapsamında hayata geçirilen “Nane Eleme ve Paketleme Tesisi”nin tüm çalışmaları tamamlandı ve tesis üretime başladı.

Karkamış’ta kurulan S.S. Elifoğlu Nane Yetiştiriciliği Pazarlama ve Satış Kooperatifi, tesisin işletmesini üstlendi. Ürünün işlenmesi, elenmesi ve paketlenmesine imkan sağlayan tesis, yerel üretimin daha sistemli biçimde değerlendirilmesine yönelik altyapı oluşturuyor.

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Proje, Karkamış’ta nane yetiştiriciliğinin desteklenmesi ve tarımsal ürünlerin işleme süreçleriyle ekonomik değerinin artırılması açısından önem taşıyor.

ARABAN SARIMSAĞI KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞÜYOR

Coğrafi işaretli Araban Sarımsağı’nın ekonomik değerini artırmak ve üreticilerin hasat sonrası kayıplarını azaltmak amacıyla ilçede sarımsak işleme ve paketleme tesisi kuruldu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteklediği proje; Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirildi.

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Tesisle Araban Sarımsağı’nın hasat sonrasında konserve veya toz gibi farklı biçimlerde işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Böylece ürünün değerlendirilme seçeneklerinin artırılması, olası kayıpların önüne geçilmesi ve bölgedeki sarımsak üreticileri ile kooperatiflerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Tesis için gerekli makine alımları tamamlanarak tahsis edilen üretim alanına teslim edildi. Alanla ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından tesis üretime hazır hale getirildi. Araban Sarımsak Üreticileri Birliği, tesisin işletmesini yürütecek.

NURDAĞI’NDA DEPREM SONRASI ÜRETİM YENİDEN GÜÇLENİYOR

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde kadın kooperatiflerinin üretim ve pazarlama faaliyetlerini sürdürebilmesi için de destek sağlıyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi” kapsamında, depremden etkilenen iki kadın kooperatifinin üretim faaliyetlerinin devam edebilmesi amacıyla tesis altyapıları yenilendi.

Çalışmalar çerçevesinde tahsis edilen tesis alanlarında bina tadilatları gerçekleştirildi, makine ve ekipmanların bakım ve onarımları yapıldı, zarar gören ekipmanlar yeniden temin edildi. Üretim için gerekli açık alanların yapımı da tamamlandı.

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Üretime hazır hale getirilen tesisin açılışının yapılması planlanıyor. Proje, depremden etkilenen kadınların üretime yeniden katılmalarını, kooperatiflerin faaliyetlerini sürdürmelerini ve yerel ekonomik yaşamın güçlenmesini desteklemeyi amaçlıyor.

KADIN EMEĞİYLE YEREL KALKINMAYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KATKI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kadın kooperatiflerine yönelik çalışmaları, tarımsal üretimden gıda işlemeye, modern teknolojilerin kullanımından ürünlerin pazara ulaştırılmasına kadar uzanan bütüncül bir yaklaşım ortaya koyuyor. Oğuzeli’nde dondurarak kurutma ve nar-üzüm işleme, İslahiye’de güneş enerjisiyle kurutma ve yaş üzüm paketleme, Karkamış’ta nane işleme, Araban’da sarımsak paketleme ve Nurdağı’nda deprem sonrası üretimin yeniden güçlendirilmesi bu yaklaşımın farklı örneklerini oluşturuyor.